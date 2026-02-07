Uno de los migrantes del Tarajal en su "difícil" regreso a Ceuta: "Perdí a tres amigos"

Rafael Peña

Ceuta, 7 feb (EFE).- El inmigrante camerunés Brice O., uno de los supervivientes de la tragedia del Tarajal tras la entrada masiva de migrantes ocurrida el 6 de febrero de 2014 en la frontera ceutí, donde perdieron la vida 15 personas, ha afirmado que le ha resultado "muy difícil" volver a Ceuta, donde perdió a "tres amigos".

Brice O. ha participado este sábado en la ciudad ceutí en una conferencia con los organizadores de la "XIII Marcha por la Dignidad" para recordar el suceso que motivó la muerte de quince subsaharianos cuando pretendían acceder a Ceuta por el espigón fronterizo del Tarajal.

Brice O., que ha hablado en francés y sin querer hacer declaraciones a los periodistas, ha contado: "Perdí la vista de mi ojo por una bala de goma, la razón por la que viene de Canadá a Ceuta es para recordar a mis tres amigos con los que hice la ruta y fallecieron aquel día".

"Estoy aquí hoy pero es muy difícil encontrar las palabras, he venido para homenajear a las familias que perdieron a sus hijos ese 6 de febrero, estábamos casi 1.000 personas y muy pocas sobrevivieron", ha dicho recordando los momentos previos al intento de entrada masiva.

Ha recordado que existe una queja ante la ONU "por el trauma" vivió y se ha mostrado "muy decepcionado" porque no ha tenido todavía la respuesta esperada; "pero nuestros derechos como migrantes deben ser respetados", ha dicho.

Y ha añadido: "Nosotros somos humanos y quisiera agradecer a todas las personas que durante este año han trabajado para mantener viva la justicia y la memoria del Tarajal".

En febrero del 2024 uno de los supervivientes, Ludovic N., que reside en Alemania, presentó una queja contra España ante el Comité contra la Tortura de la ONU donde se pedía la reapertura de una nueva vía hacia la justicia y posteriormente el 6 de febrero del 2025 Brice O., que perdió la visión de un ojo por una pelota de goma disparada por la Guardia Civil, también presentó una nueva denuncia ante la ONU por la falta de investigación de estos hechos.

Este viernes se cumplieron doce años de la madrugada del 6 de febrero de 2014, cuando más de 250 personas subsaharianas intentaron llegar a Ceuta a nado por la playa del Tarajal, y quince personas murieron ahogadas.

Por esta actuación fueron investigados dieciséis guardias civiles en una causa que finalmente se archivó y que ahora está pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional.EFE

