Un total de 168 carreteras están cortadas por las lluvias, la mayoría en Andalucía

Madrid, 7 feb (EFE).- Un total de 168 carreteras están cortadas en España por las lluvias, 137 de ellas en Andalucía y tres en concreto de la red principal, mientras que otras catorce carreteras de la red secundaria siguen cortadas por nieve, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las intensas lluvias de las borrascas que azotan desde hace días la península siguen condicionando la circulación en las carreteras españolas, con un total de 168 vías cortadas por las inundaciones.

De ellas, 137 están ubicadas en Andalucía y tres en concreto pertenecen a la red principal: la A48 en Vejer de la Frontera (Cádiz) sentido Tarifa, la A44 en Campillo de Arenas (Jaén) sentido Granada y la A32 en Villacarrillo (Jaén) sentido Albacete.

Por otro lado, 30 carreteras españolas están afectadas por la nieve, de las cuales 14 permanecen cortadas desde hace días en zonas de las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Navarra, y las provincias de Granada, Huesca y Cáceres.

La DGT pide a los conductores consultar la información meteorológica y el estado de las vías antes de viajar, así como evitar desplazamientos innecesarios. EFE

