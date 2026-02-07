Un herido por la caida de un muro en Canena (Jaen)

Jaen, 9 feb (EFE).- Un hombre ha resultado herido al caerle este sábado un muro en el parque Fuente Nueva de Canena (Jaén), han informado a EFE fuentes municipales.

El muro ha caído después de que una ladera colapsara, como consecuencia del tren de borrascas que azota Andalucía.

El herido ha sido trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario. EFE

