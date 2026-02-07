Tres heridos en un incendio en edificio de Sucina (Murcia) que obliga a desalojar vecinos

Murcia, 7 feb (EFE).- Tres personas han resultado heridas este sábado tras declararse un incendio en un edificio de la pedanía murciana de Sucina que obligó a desalojar el inmueble después de que varios vecinos alertaran de que había personas atrapadas en balcones y en la azotea, ha informado el 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia ha recibido a las 16:49 horas varias llamadas informando del fuego en un inmueble.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia, efectivos de Policía Local y Guardia Civil, así como dos unidades sanitarias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

A su llegada, los cuerpos policiales comunicaron que el edificio ya había sido desalojado. Los sanitarios han atendido a dos mujeres, de 60 y 16 años, que presentaban contusiones, y ambas fueron han sido tarsladadas al hospital Virgen de la Arrixaca de El Palmar (Murcia).

Un tercer afectado acudió por sus propios medios a un centro sanitario, que no fue especificado.

Según los bomberos, el incendio se originó en el cuadro de luces de la escalera, por lo que se dio aviso a la compañía eléctrica. EFE