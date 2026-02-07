Tilena Martínez, con el dilema entre el atletismo y la halterofilia

Fernando Pérez Soto

León, 7 feb (EFE).- La lanzadora de peso leonesa Tilena Martínez, que con tan solo 19 años estrenó temporada sorprendiendo en el II Trofeo Ciudad de Salamanca a la plusmarquista nacional Belén Toimil, se marca como objetivo seguir compitiendo regularmente por encima de los 15 metros y mejorar aspectos técnicos, pero compatibilizando atletismo y hatlerofilia.

La leonesa, que se decantó por el atletismo tras la pandemia, después de haber probado también con el baloncesto e iniciarse en halterofilia, donde igualmente ha despuntado a nivel nacional, reconoce en una entrevista con EFE que mantiene el dilema entre ambas disciplinas.

"Son dos deportes muy complementarios porque el lanzamiento de peso depende, en gran medida, de la fuerza y los entrenamientos son similares en algunos aspectos", ha señalado Tilena.

De hecho, en este año tiene puesto el punto de mira en el campeonato de Europa júnior, para el que aspira clasificarse y poder sumar una nueva internacionalidad, sin descartar de momento ninguna de sus dos pasiones, en la pista y en la tarima.

"En algún momento quizá tendré que decidirme y elegir, pero mientras pueda seguir con ambas pretendo hacerlo", repitiendo la experiencia que ya viviera hace algunos años la atleta asturiana, que fuera plusmarquista nacional en lanzamiento de peso, Martina de la Puente.

En su decisión futura pudiera influir sus cualidades físicas ya que recalca que, "siendo realista, con mi estatura, me puede limitar para conseguir unas mejoras sustanciales en el lanzamiento".

Sin embargo, en mente tiene a su padre, medallista olímpico en Atenas 2004 y campeón del mundo en pista cubierta, Manuel Martínez, que competía ante rivales que parecían más poderosos en su físico, pero 'Supermán Martínez', como se le bautizó, acabó superando a muchos de ellos.

Por el momento, la versatilidad de Tilena Martínez, y dados sus inicios en la halterofilia en el Club Camponaraya -puede que intentando emular a la triple medallista olímpica Lydia Valentín-, le han permitido a la actual levantadora del ADUS Salamanca compatibilizar práctica, entrenamientos e incluso competiciones en atletismo con el lanzamiento de peso y la halterofilia.

Tilena Martínez estrenó la presente temporada a lo grande, logrando sorprender en el II Trofeo Ciudad de Salamanca a la plusmarquista nacional e indiscutible dominadora de esta disciplina, Belén Toimil, con la que comparte lugar de entrenamiento, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León.

Solo fue un toque de atención, dentro de una trayectoria meteórica que la joven atleta del Club Sprint León comenzó guiada por su padre, aunque actualmente también está a las órdenes de Víctor Rubio.

Casi de inmediato logró el doblete en el campeonato de España sub-20 en pista cubierta y al aire libre, lo que le dio el billete para el europeo en esta categoría disputado en Tampere (Finlandia) en el que logró la décima plaza con su mejor marca, 15,25, superada precisamente en tierras charras -15,72- para superar a la campeona de España y olímpica, Belén Toimil.

"Solo fue una competición en la que a mi me salió todo y a Belén -Toimil- nada, por eso no es real porque la diferencia actual entre ambas es muy grande y el día de poderme acercar a ella todavía está lejano", ha reconocido.

Sin embargo, tiene claros sus objetivos para esta nueva temporada "competir regularmente por encima de los 15 metros y mejorar muchos aspectos técnicos que todavía quedan por pulir", ha afirmado, aunque 2026 tan solo tiene una gran competición, la Copa de Europa de lanzamientos en el próximo mes de marzo.EFE

