Ter Stegen intervenido satisfactoriamente en Finlandia; el Girona no marca plazos

Barcelona, 7 feb (EFE).- El meta alemán Marc Andre ter Stegen, cedido por el Barcelona al Girona, ha sido intervenido satisfactoriamente en Finlandia de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, aunque la entidad de Montilivi no ha marcado plazos de recuperación.

Ter Stegen fue operado este viernes por el especialista finlandés Lasse Lempainen. "La operación se ha desarrollado satisfactoriamente y la disponibilidad del jugador dependerá de su evolución", asegura el Girona en un comunicado.

El meta alemán llegó a Girona procedente del Barcelona para lo que restaba de temporada y disputó dos encuentros: Getafe y Oviedo, antes de lesionarse. EFE

