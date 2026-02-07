Espana agencias

Tellado critica el "populismo de derechas" de Vox y elogia la "valentía" de Vito Quiles

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 7 feb (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este sábado el "populismo de derechas", en alusión a Vox, y ha elogiado al mismo tiempo la "valentía" del agitador Vito Quiles, que ha vuelto a ser fichado para participar en un acto con jóvenes del partido.

Durante la inauguración de unas jornadas de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Tellado ha destacado la participación en este evento de Quiles, que estuvo en listas electorales del partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF), y el viernes participó en otro acto con jóvenes en el cierre de la campaña del PP en Aragón.

"Quiero que le traslades el reconocimiento y la gratitud de miles y miles de españoles que ven como desde su valentía y su arrojo consigue dar voz a lo que otros no son capaces de hacerlo", le ha dicho al secretario general de Nuevas Generaciones de Madrid.

Tellado ha lamentado que se acuse a Quiles de "perseguir a la gente con un micrófono para conocer su opinión" y ha dicho que esto "no es nada nuevo" porque, según ha comentado, lo vimos hace unos años con el Gran Wyoming en el programa de televisión 'Caiga quien caiga'.

"¿Qué pasa?, ¿lo pueden hacer unos y otros no?", se ha preguntado.

Por otro lado, el secretario general del PP ha denunciado en el acto que España tiene en la actualidad "dos grandes problemas": el Gobierno de Pedro Sánchez y los "populismos" de izquierdas pero también de derechas, en alusión implícita a Vox.

"Tenemos también el populismo de derechas. Los que nos dicen lo que hay que hacer, pero nunca lo han hecho. Los que tienen soluciones sencillas para problemas complejos. Yo os pido que huyamos de esas recetas sencillas", ha reclamado a los jóvenes.

Tellado, en línea con el mensaje que su formación ha defendido en la reciente campaña electoral de Aragón para tratar de distanciarse de Vox, ha afirmado que solo hay un partido que puede "echar" al Gobierno de Sánchez de "forma democrática y en las urnas", y ese partido, ha añadido, es el PP.

En otra parte de su intervención ha mencionado expresamente a Vox, tras asegurar que "España funciona porque tenemos grandes presidentes (del PP) en los gobiernos autonómicos".

"Si todo en España dependiese, como le gustaría Vox, del Gobierno de España, hoy España sería un Estado fallido", ha señalado.

Además, ha elogiado a los jóvenes al asegurar que son quienes están "dándole la puntilla al Gobierno de Sánchez" y acabarán dándole "el golpe final" y por eso, en su opinión, el presidente del Gobierno "tiene tanto interés en acallar las redes sociales".

"La izquierda está perdiendo el voto de los jóvenes.  Acabamos de verlo en Extremadura, con el PP arrasando entre los jóvenes y con un PSOE hundiéndose en términos generales, pero hundiéndose especialmente en cuanto al voto juvenil. Lo vamos a ver, estoy seguro, mañana en Aragón.  Y muy pronto lo veremos en el conjunto de nuestro país", ha concluido.

Tellado ha denunciado la "corrupción" del Gobierno y del PSOE, que ha calificado de "masiva" y "ómnibus", y ha asegurado que al frente de este "entramado" está el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, del que ha dicho que "más pronto que tarde tendrá que explicar toda su corrupción y su participación en Venezuela".

Y ha criticado también al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien asegura que "está más preocupado de las redes sociales que de las redes ferroviarias" y al que ha instado de nuevo a dimitir por el reciente accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). EFE

