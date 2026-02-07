Espana agencias

Tabilo y Barrios ponen a Chile arriba por 2-0

María José Rey

Santiago de Chile, 6 feb (EFE).- Alejandro Tabilo venció este viernes al juvenil Ognjen Milic por 6-7 (3-7), 6-2, 6-4 y puso a Chile 2-0 arriba en la serie con Serbia de la primera ronda de la Copa Davis en Santiago.

Horas antes, Tomás Barrios había dado a Chile el primer punto a expensas de Dusan Lajovic con parciales de 7-5, 7-6 (9-7).

La definición será este sábado con el partido de dobles en el Court Central del Estadio Nacional entre Tabilo y Nicolás Jarry contra los gemelos serbios Ivan y Matej Sabanov.

Este duelo en el que buscarán abrirse camino al Final 8, que se disputará en Italia en noviembre próximo, es de difícil pronóstico. Tabilo ocupa el puesto 310 del ranking y Jarry no tiene posición en dobles, mientras que los europeos están situados en el 220 (Ivan) y 221 (Matej).

La segunda jornada tiene previsto otros dos juegos entre Tabilo y Lajovic y de Barrios contra Milic, en caso de que la serie requiera los últimos puntos.

“Si no se sufre no vale, tuve un poquito de nervios y una cosa física, pero lo sacamos. Nos deja un poquito más tranquilos”, aseguró Tabilo tras la victoria sobre el esfuerzo para vencer al debutante de 18 años.

El segundo partido de hoy comenzó con una sorpresa, luego de que el serbio Milic lograra sostener una dura pelea por los puntos a lo largo del primer set que terminó definiendo a su favor en la muerte súbita (3-7).

Milic, número 462 del ránking, se aplicó con un juego de tiros potentes para atacar a Tabilo (73), primera raqueta chilena, pero que no atraviesa un buen presente.

La experiencia del tenista chileno se impuso en el segundo set, se apoyó en su saque, subiendo su porcentaje con el primer servicio y desgastó a su rival para imponerse con solvencia por 6-2 y luego derrotarlo en el tercero por 6-4.

Barrios también sufrió

A pesar de que ganó el primer set, Barrios no pudo cerrarlo cuando estuvo en ventaja de 5-3, Lajovic sacó dos puntos consecutivos para prolongar la batalla que terminó 7-5 a favor del chileno.

El chileno tuvo puntos altos en el inicio del partido con un quiebre del saque del europeo en el sexto juego y buenos tiros de revés con los que consiguió varios puntos.

El segundo set también fue parejo, pero Lajovic logró ponerse en ventaja 3-2. Para el séptimo juego Barrios debió reponerse tras estar 0-30 abajo y la pizarra del set terminó igualándose.

Barrios desaprovechó tres puntos de partido con Lajovic al saque, en medio de las quejas del equipo serbio por el ruido de público, pero finalmente Barrios lo ganó en el desempate (9-7).

“Estoy muy contento por el partido, fue fundamental el apoyo de la gente porque hubo momentos duros. Me costó mucho tiempo que se me diera un partido así. Es un punto importante, pero todavía queda mucha serie”, aseguró Barrios.

El ganador de esta llave será anfitrión en el duelo de segunda ronda ante España, en septiembre próximo, mientras que el derrotado defenderá su lugar contra un perdedor del Grupo Mundial I, en las mismas fechas. EFE

