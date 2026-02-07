Sábado, 7 de febrero de 2026

Madrid, 7 feb (EFE).-

TIEMPO BORRASCA.- Madrid.- Una docena de comunidades autónomas continúan en alerta naranja o amarilla por las fuertes precipitaciones con tormentas y granizo ocasional, así como con rachas muy fuertes de viento, debido a la presencia de dos borrascas: Leonardo, ya en fase madura, y la recién llegada Marta, que impacta ya en el oeste peninsular.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

TIEMPO BORRASCA.- Madrid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la sede de Protección Civil en Madrid para seguir la evolución de la nueva borrasca y sus consecuencias.

(Vídeo) (Foto)

TIEMPO BORRASCA.- Madrid.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita sábado la Confederación Hidrográfica del Tajo para continuar el seguimiento de la situación meteorológica e hidrológica.

(Vídeo) (Foto)

RODALIES CATALUÑA.- Barcelona - Plataformas de usuarios y entidades sociales marchan por el centro de Barcelona para protestar por el servicio de Rodalies, inmerso desde hace más de dos semanas en una crisis sin precedentes que ha colmado la paciencia de los viajeros.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

DEBATE CATALUÑA.- Barcelona.- La ANC y el Consejo de la República convocan una manifestación en Barcelona bajo el lema "Basta" contra el "deterioro de los servicios más básicos y fundamentales" en Cataluña.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDOS PP.- San Lorenzo de El Escorial - El secretario general del PP, Miguel Tellado, participa junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, en unas jornadas de Nuevas Generaciones del partido, en medio de la polémica por las acusaciones contra el alcalde Móstoles, Manuel Bautista, por presunto acoso sexual y laboral contra una exconcejala de esta formación política.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDOS PP.- Toledo.- El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, analiza en una entrevista con la Agencia EFE sus perspectivas de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDOS PSOE.- Murcia.- La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, interviene en la presentación del Consejo Asesor de Igualdad del PSRM junto al secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Francisco Lucas Ayala.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDOS IU.- Logroño.- El coordinador estatal de IU, Antonio Maillo, participa en un acto público tras la elección del nuevo coordinador de esta formación política en La Rioja en una asamblea.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

VÍCTIMAS TERRORISMO.- San Sebastián.- La familia del histórico dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Múgica celebra un acto en el cementerio de Polloe para conmemorar el 30 aniversario de su muerte.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

CONSTITUCIÓN 78.- Madrid - Con tres reformas a sus espaldas, una salud de hierro avalada por la confianza que genera entre los ciudadanos y custodiada con mimo entre los muros del Palacio de Congreso, la Constitución de 1978 se convertirá en breve en la más longeva de la historia de España.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SOCIEDAD VIVIENDA.- Godella (Valencia) - Envejecer entre amigos como alternativa a la soledad o a una residencia llevó a crear la cooperativa valenciana Resistir en 2016, con el sueño de impulsar la construcción de viviendas colaborativas en las que tener una casa independiente junto a espacios comunes en los que convivir y hacer actividades compartidas.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

TURISMO ESPACIAL.- Madrid.- El fundador de la plataforma Civitatis, Alberto Gutiérrez, lo tiene claro: es un turista espacial. Así lo entiende después de haber viajado el pasado mes de enero más allá de la línea de Kármán, considerada la frontera del espacio, y convertirse en el cuarto español que supera ese límite.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

HISTORIA CHAFARINAS.- Melilla.- Acaba de cumplir 100 años, pero tiene una agilidad física y mental que sorprende a cualquiera. Es Isabel Osés Huertas, la última persona nacida en Chafarinas, un archipiélago español inaccesible salvo para militares y biólogos, pero que hasta no hace demasiado era un lugar del país “como cualquier otro”.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PATRULLA ECOLÓGICA.- Murcia.- En 1996, la Policía Local de Murcia puso en marcha su Patrulla Ecológica, una unidad especializada en el cuidado y protección del medio ambiente que, treinta años después, ha duplicado su plantilla y ha modernizado sus medios técnicos para velar por la protección forestal, pero también para evitar el maltrato animal y mejorar la convivencia a través de la vigilancia de los ruidos o los vertidos ilegales.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

BENIDORM FEST.- Benidorm (Alicante) - Benidorm Fest 2026 despliega la alfombra naranja para el paseo de sus 18 aspirantes a concurso de su quinta edición y la primera desligada de Eurovisión, pero con más inversión en medios y dinero para convertirlo realmente en el gran festival de la música de España.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

TRUE CRIME.- Barcelona - Creadoras de contenido especializadas en 'True crime' como Martha Caballero y Estela Naïad han participado por primera vez en el festival de novela negra BCNegra como representantes de las nuevas narrativas de la crónica negra que triunfan entre la Generación Z.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FERIA EXPOTAKU.- Logroño.- La gira Expotaku 2026 llega a Logroño con una variada programación en torno al manga, el anime, los videojuegos, el 'cosplay' y la cultura japonesa, que reúne a varios miles de personas interesadas en conocer y disfrutar de las actividades organizadas en torno a esta propuesta, han explicado a EFE sus responsables.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS.- Madrid.- Entrenamiento del Real Madrid y rueda de prensa del entrenador, Álvaro Arbeloa.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

