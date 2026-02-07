Espana agencias

Rubén Múgica reprocha a Sánchez haber convertido "la acción de gobierno en un mercadillo"

Guardar

San Sebastián, 7 feb (EFE).- Fernando Múgica, el histórico socialista vasco asesinado por ETA hace 30 años, ha sido recordado este sábado en San Sebastián en un acto contra la "desmemoria" en el que su hijo Rubén Múgica ha reprochado a Pedro Sánchez haber convertido "la acción de gobierno en un mercadillo".

El exprimer ministro francés Manuel Valls, el exlíder del PSE Nicolás Redondo Terreros y el exdiputado del PP Adolfo Suárez Illana han intervenido también en este homenaje, celebrado en el cementerio de Polloe ante la tumba de Múgica, y al que también han asistido el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, del PNV, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia.

Una importante representación de cargos institucionales y públicos del Partido Socialista de Euskadi ha acudido asimismo a este acto, al igual que Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez, el edil del PP al que ETA asesinó en enero de 1995 y cuyo panteón se halla también en el cementerio donostiarra.

Ante todos ellos, Rubén Múgica ha pronunciado un discurso muy crítico con el presidente del Gobierno con el que se ha remontado a los años de en que ETA mataba y "la basura batasuna atemorizaba a una parte de la población, mientras Arnaldos y Mertxes justificaban públicamente los asesinatos", en referencia al secretario general de EH Bildu y a la portavoz de la coalición en el Congreso, Mertxe Aizpurua.

Ha afirmado que "los asesinos fueron distintos y en épocas distintas, pero los chivatos de Batasuna fueron los mismos".

"Cuánta complicidad en su blanqueamiento, que pasean hoy por calles y plazas bajo siglas que son otras, pero con el mismo collar de siempre: la jactancia. No imaginaron los herederos de los criminales que un desmemoriado, llamado Pedro Sánchez, convertiría la acción de gobierno en un mercadillo y los mostraría como socios, y como fachas a quienes discrepamos", ha remarcado.

Múgica ha reclamado "igualdad" para las víctimas del terrorismo. "No puede ser que casi 380 asesinatos estén aún sin resolver, y que el Estado solo sepa encogerse de hombros cuando se le recuerda que muchos sumarios fueron cerrados prematuramente. Si tanta delicadeza se brinda a Arnaldos y Mertxes, qué menos que exigirles que digan los nombres y los apellidos de los asesinos, que sin duda conocen", ha señalado.

Redondo Terreros, por su parte, ha recordado a Múgica y también a Javier Lambán, el expresidente del Gobierno de Aragón fallecido el pasado año: "Ellos sí dirían a la vez que Otegi no es quién para dar carnés de constitucionalistas, demócratas y amantes de la libertad".

En este acto, que Rubén Múgica ha dicho que era también un homenaje a todas las víctimas del terrorismo, Manuel Valls ha asegurado que "hoy es más necesario que nunca ondear las vidas heroicas".

"Tenemos que recordar a las víctimas, tenemos que hacer ese trabajo de memoria que muchos hoy no hacen y perdonar solo si ellos piden perdón y reconocen los hechos. Tenemos que poner en el centro a las víctimas y no a los asesinos, y aún menos blanquear a los asesinos, hoy con sus herederos sentados en la mesa del poder", ha enfatizado. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La presa de Arcos reduce el desembalse y facilita el regreso de vecinos a sus casas

Infobae

Los vecinos de Grazalema podrán entrar al pueblo para recoger animales o medicinas

Infobae

Karlsson lidera el doblete sueco en esquí de fondo

Infobae

Corberán: Estamos centrados en nosotros y en que Mestalla siga siendo incómodo al Madrid

Infobae

Unas 8.000 personas se manifiestan en Barcelona por Rodalies según el Ayuntamiento, 30.000 según convocantes

Unas 8.000 personas se manifiestan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un AVE entre A Coruña

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

ECONOMÍA

Una mujer que lleva 16

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey