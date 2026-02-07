Restablecida la circulación en el tramo entre La Bazagona y Monfragüe (Cáceres)

(Actualiza con nuevos datos)

Madrid, 7 feb (EFE).- La circulación del tren LD Alvia 10690 entre La Bazagona y Monfragüe se ha restablecido tras haber permanecido suspendida durante la mañana de este sábado por un desprendimiento, según ha informado Adif a través de la red social X.

El Alvia, que realiza el trayecto desde la estación de Chamartín, en Madrid, hasta la estación de tren de Badajoz, ya ha retomado su circulación con normalidad. EFE