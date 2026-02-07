Reanudan la búsqueda de tres migrantes desaparecidos en el Estrecho cuando entraban a nado

Ceuta, 7 feb (EFE).- Salvamento Marítimo y la Guardia Civil de Ceuta han reanudado este sábado la búsqueda de tres migrantes magrebíes que están desaparecidos en las aguas del Estrecho de Gibraltar tras haber intentado entrar a nado.

La búsqueda se puso en marcha este jueves a raíz del testimonio de otros migrantes que fueron rescatados en aguas del Estrecho de Gibraltar cuando también pretendían acceder a nado desde Marruecos, a pesar del mal tiempo provocado por la borrasca Leonardo.

Tanto Salvamento Marítimo, con sus unidades de Ceuta, como la Guardia Civil están rastreando las aguas próximas a la ciudad ceutí para intentar localizar a los tres desaparecidos que iban junto con otros nueve migrantes más, siete de los cuales fueron rescatados con vida y dos fallecidos.

Según ha informado a EFE Salvamento Marítimo, la búsqueda se ha activado después de que este jueves un buque mercante localizara a 15 millas al este de Ceuta a 6 migrantes -cinco vivos y un cadáver-, los cuales fueron transbordado a la Salvamar Atria con base en Ceuta, y que el buque Clara Campoamor hallaran a otros 3 migrantes, dos vivos y un fallecido.

El mal tiempo, debido al viento y al oleaje en el mar, complican estas labores de búsqueda y la posibilidad de poder encontrar con vida a los desaparecidos, según han informado a EFE fuentes policiales. EFE