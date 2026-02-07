Quince viviendas inundadas y situación "complicada" con los arroyos en Talavera (Toledo)

Talavera de la Reina (Toledo), 7 feb (EFE).- El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha señalado este sábado que la ciudad tiene una situación "complicada con los arroyos", que están "prácticamente desbordados", lo que ha provocado que quince viviendas estén inundadas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Talavera en nota de prensa, Gregorio ha destacado el trabajo de los servicios de emergencias para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones de sus viviendas.

Asimismo, ha explicado que ha trasladado esta situación al presidente regional, Emiliano García-Page, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) que se ha celebrado este sábado en las instalaciones del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha en Toledo.

Gregorio ha apuntado que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que las lluvias persistan con la entrada de la nueva borrasca Marta y que puedan caer alrededor de 40 litros por metro cuadrado en 24 horas.

La situación más difícil es la del embalse de La Portiña porque sigue descargando agua por no tener capacidad para mantenerla, por lo que ha explicado que ha enviado un escrito a García-Page para solicitar ayuda de los bomberos del plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) para el achique de agua y pedir colaboración para conseguir fondos europeos con los que modernizar la presa.

Respecto al caudal del Tajo, Gregorio ha afirmado que es similar al de ayer, alrededor de 365 metros cúbicos por segundo, y que se mantiene la alerta roja. EFE

agd/sbf/ess