Prisión para un joven que robaba y agredía a citas de Grindr en El Ejido (Almería)

Almería, 7 feb (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en El Ejido (Almería) a un varón de 20 años acusado de tres delitos de robo con violencia con la agravante de odio, tras supuestamente concertar citas a través de la aplicación Grindr para agredir y sustraer efectos personales a las víctimas, hechos por los que ha ingresado en prisión.

La operación, denominada 'URGI 26 ROLO', culminó el pasado 3 de febrero con la detención del sospechoso tras una investigación iniciada por las denuncias de tres hombres que afirmaron haber sido víctimas de robos entre finales de 2025 y enero de 2026 en la zona de Las Norias de Daza, según ha informado este sábado la Comandancia de Almería.

El 'modus operandi' consistía en contactar con las víctimas mediante la citada aplicación y, una vez concertado el encuentro, aprovechar su situación de vulnerabilidad para robarles empleando violencia física y verbal.

Durante los asaltos, el detenido profería insultos y expresiones ofensivas contra las víctimas, evidenciando una "motivación basada en el odio al colectivo LGTBI", según ha destacado el instituto armado.

Además, se le imputa un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, dado que una de las víctimas detectó el uso indebido de sus fotografías personales en perfiles falsos dentro de la misma aplicación, imágenes que estaban siendo utilizadas por el presunto autor.

El detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de El Ejido, que ha decretado su ingreso en prisión.

La Guardia Civil mantiene la operación abierta al no descartar la existencia de otras víctimas y ha hecho un llamamiento a cualquier persona que haya sufrido hechos similares para que acuda a denunciar, garantizando la coordinación con los Fiscales Delegados contra los Delitos de Odio y Discriminación. EFE

