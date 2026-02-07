Espana agencias

Partidos y entidades independentistas arremeten contra el Govern y el Estado por Rodalies

Guardar

Barcelona, 7 feb (EFE).- Los principales partidos y entidades independentistas han participado este sábado en una manifestación en Barcelona por el deficiente servicio de Rodalies y han coincidido en su censura al Gobierno catalán y a la infrafinanciación estatal en el servicio, aunque con diferentes matices.

La ANC y el Consejo por la República han convocado esta marcha, que ha arrancado desde las inmediaciones del monumento a Rafael Casanova y que tiene como destino final la plaza de Sant Jaume, bajo el lema "¡Basta! Única vía: independencia".

Por la tarde, a las 17:00 horas, tendrá lugar otra manifestación en Barcelona, en este caso organizada por las plataformas de usuarios.

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la ANC, Lluís Llach, ha denunciado las "humillaciones que el Estado impone continuamente" a Cataluña, que, a su juicio, es objeto de "un trato colonial".

El presidente del Consejo por la República, Jordi Domingo, ha hecho énfasis en el déficit fiscal catalán, que ha situado en los 25.500 millones de euros anuales.

También ha tomado la palabra el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, que ha criticado la "discriminación y maltrato" hacia los catalanes que supone la falta de inversión en infraestructuras.

Por parte de Junts han asistido a la manifestación el secretario general, Jordi Turull; la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y el portavoz en el Parlamento catalán, Salvador Vergés, entre otros dirigentes.

Turull ha defendido que el "primer gesto" hacia los usuarios deberían ser los ceses de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, y del ministro de Transporte, Óscar Puente.

Al Govern le ha pedido que "escoja entre Renfe o los ciudadanos". Ha afirmado que no se puede dejar la solución de esta crisis "en manos del origen del problema", en referencia a la empresa estatal, y ha reclamado que sea Ferrocariles de la Generalitat (FGC) quien asuma el traspaso de las cercanías.

Por parte de la CUP ha tomado la palabra el diputado Dani Cornellà, que ha denunciado que Cataluña "se cae a trozos" y que Rodalies es solo "la punta del iceberg".

A diferencia de Junts, ERC da más relevancia a la movilización de la tarde y así lo demuestra el hecho de que a ella vayan a acudir su presidente, Oriol Junqueras, y su secretaria general, Elisenda Alamany.

A la convocatoria de la ANC y del Consejo por la República ha asistido la vicesecretaria Laura Pelay, que ha acusado al Estado de provocar "la quiebra" del sistema ferroviario catalán.

Si bien también ha pedido las dimisiones de Paneque y Puente, ha apuntado que ERC pone "soluciones sobre la mesa" y no se limita a protestar, en alusión al pacto con el Ejecutivo central que ha dado origen a la nueva empresa mixta, participada por Renfe y la Generalitat. EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El empeoramiento del tiempo produce más cancelaciones de barcos en el Estrecho

Infobae

El Covirán, mermado y necesitado, busca dar la campanada en la pista del líder

Infobae

Arbeloa: “Ganar al Real Madrid será uno de los retos del año para el Valencia”

Infobae

Arbeloa justifica los dos días libres a la plantilla: “Lo voy a seguir haciendo igual”

Infobae

Luís Castro: “El nivel desde mi llegada es bueno, pero podemos ser más fuertes”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia ‘salva’ del derribo

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

Las claves del nuevo decreto que regula las bajas médicas de la Guardia Civil: desde las mejoras sanitarias a los “recortes de derechos laborales”

El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

Azcón gana, pero pierde margen de maniobra: el PP se impone en Aragón con dos escaños menos y con un Vox reforzado que elevará el precio de la gobernabilidad

ECONOMÍA

Tres días de huelga ferroviaria:

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami