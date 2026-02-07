Espana agencias

Nika Prevc, segunda tras la primera ronda en el trampolín normal, donde lidera

Predazzo (Italia), 7 feb (EFE).- La eslovena Nika Prevc, la gran dominadora de los saltos de esquí nórdico y principal favorita en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), es segunda, tras completarse la primera ronda de una prueba que se disputa este sábado en el trampolín normal de Predazzo y que lidera la noruega Anna Odine Ström.

Ström saltó 100 metros y lidera con 136,9 puntos, uno más que Prevc, que completó un intento de 98 en la primera manga de la primera de las pruebas olímpicas de saltos de trampolín, que tendrán lugar siempre en Predazzo.

La japonesa Nozomi Maruyama ocupa la tercera plaza provisional -con 135,7 puntos, tras saltar 97 metros- en una prueba que se decidirá a continuación con la disputa de la segunda y decisiva ronda, reservada a las treinta mejores. EFE

