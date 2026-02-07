Espana agencias

Morant insta a Feijóo a aclarar su modelo de financiación para la Comunitat Valenciana

Requena (Valencia), 7 feb (EFE).- La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, ha instado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a aclarar en su reunión con empresarios en València "cuál es el modelo de financiación que propone para la Comunitat Valenciana".

Según un comunicado del PSPV-PSOE, Feijóo se reunirá la próxima semana con empresarios de la Comunitat y Morant le ha pedido que aproveche ese encuentro para pronunciarse sobre el sistema de financiación.

"Nos va a decir que, por su sectarismo político, los valencianos vamos a rechazar 3.700 millones de euros más al año", se ha preguntado la líder de los socialistas valencianos.

En ese sentido, ha preguntado a Feijóo "¿cuál es su alternativa  para la Comunitat Valenciana" y "cuál es el modelo de financiación plantea".

"Lo que no puede hacer es boicotear los 3.700 millones de euros de más que está proponiendo el Gobierno de España para esta comunidad que ha estado infrafinanciada. No tienen derecho a renunciar a ese dinero para los valencianos y las valenciana", ha sostenido.

Además, le ha reclamado que se pronuncie también sobre los escándalos de las VPO en Alicante y sobre Ribera Salud.

Ha destacado que Feijóo "tiene que decir algo sobre la gestión que hace el PP en la Comunitat Valenciana de los servicos públicos" y ha exigido la "máxima responsabilidad, que es la dimisión del alcalde de la ciudad, Luis Barcala".

Además, también ha instado al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a pronunciarse sobre este asunto, ya que "está involucrado el Partido Popular de Alicante, pero también el Partido Popular de la Generalitat Valenciana".

Sobre el escándalo de Ribera Salud, Diana Morant ha asegurado que también le gustaría "saber qué nos tiene que decir el señor Feijóo" sobre esto, ya que "afecta a hospitales privatizados en la Comunitat Valenciana por el Partido Popular y a hospitales privatizados en la Comunidad de Madrid por el Partido Popular".

Diana Morant ha mostrado su preocupación por el sistema sanitario valenciano y ha criticado que, ante el correo electrónico interno de Ribera Salud en el que decían que en la Comunitat Valenciana se estaban utilizando catéteres de un solo uso hasta diez veces "la Consellería de Sanidad no esté haciendo nada".

"También me preocupa que el señor Marciano Gómez, que es el conseller, que es el responsable de estos contratos y de estas concesiones, tenga un hermano que dirija una clínica en Benidorm que haya sido comprada por Ribera Salud o que su cuñada sea la directora financiera de Ribera Salud que es, en definitiva, la que negocia con la Generalitat estos pagos", ha destacado. EFE

