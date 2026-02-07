Montero prioriza mantener la prevención y compensar rápido los daños pasada la borrasca

Sevilla, 7 feb (EFE).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha incidido en la necesidad de mantener las medidas preventivas y de emergencia para minimizar el impacto del temporal y espera el final del "tren de borrascas" para valorar los daños y dar una respuesta rápida a la población.

Montero ha hecho estas consideraciones este sábado durante una visita a la Presa de Torre del Águila, en El Palmar de Troya (Sevilla), en la que ha destacado el trabajo del personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para evitar anegaciones y desbordamientos.

La vicepresidenta del Gobierno ha recalcado que la nueva borrasca, Marta, que se extenderá según las previsiones hasta el miércoles, hace necesario mantener niveles de prevención y emergencia, especialmente por el riesgo de subidas de caudales.

Aunque ha puesto como ejemplo el trabajo en la Presa de Torre del Águila, ha incidido en que la CHG posibilita que el agua que va cayendo tenga un lugar donde almacenarse para regular después el continente de agua y que salga "poco a a poco".

Montero ha detallado que la preocupación de este sábado se extiende por todas las provincias andaluzas, aunque se repiten escenarios "críticos", como la provincia de Cádiz, especialmente en el Campo de Gibraltar, la zona del Guadalete y Jerez.

Ha destacado también la cuenca del Genil, donde se desarrollan trabajos de prevención, y la ribera del Guadalquivir en Córdoba, donde la cota máxima de crecida del río se espera para la tarde de este sábado, lo que podría implicar la evacuación de más vecinos.

Montero ha reiterado que los 10.000 efectivos dispuestos por el Gobierno central que prestan auxilio a esta emergencia están a disposición de la Junta de Andalucía para evitar "males mayores" y ha agradecido el trabajo de los alcaldes de las zonas afectadas y de los medios de comunicación.

"Esperemos que remita el tren de borrascas para alcanzar el nivel de valoración de daños y ofrece una respuesta a la población para que puedan rehacer sus vidas lo antes posible y compensar daños", ha relatado Montero.

Ha incidido además en la necesidad de mantener la precaución y ha pedido a la ciudadanía que no se desplace ni haga actividades extraordinarias y que atienda las recomendaciones oficiales para preservar la seguridad y no tener que lamentar "males mayores". EFE

