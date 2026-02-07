Espana agencias

Matarazzo: "Tenemos que seguir ganando partidos para entrar en Europa"

Guardar

San Sebastián, 07 feb (EFE).- Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha indicado que para entrar en Europa necesitan seguir “ganando partidos” tras cosechar los tres puntos este sábado ante el Elche en Anoeta.

La Real ha vuelto a ganar esta vez ante el Elche en un partido marcado por la cercanía de la ida de semifinales de la Copa del Rey en San Mamés. “Queremos ganar cada partido que jugamos, y la Liga es importante para nosotros, pero también teníamos la cabeza en el partido ante el Athletic”, ha declarado el estadounidense.

La entidad donostiarra encadena diez partidos sin conocer la derrota, y con Matarazzo son dos empates y seis victorias. “A nosotros la Liga nos importa mucho, y queremos seguir por este camino”, ha indicado.

En cuanto al partido de este sábado, la Real ha utilizado “diferentes claves y maneras de jugar” que han desarbolado al Elche para continuar con la “buena dinámica del equipo”. Eso sí, los primeros minutos del partido, hasta el 1-0 de Sucic, han sido claramente para el Elche, aunque el americano no cree que el partido se les haya puesto “en contra”.

En cuanto a nombres propios, Luka Sucic se ha marchado lesionado tras anotar un gol, y se ha lesionado en esa misma jugada: “No sé el diagnóstico, tiene algo en el abductor izquierdo y es duda para el miércoles”.

Este sábado ha debutado el keniano Ochieng, un jugador que da “velocidad y profundidad”: “Es un perfil para contextos concretos, y hoy he pensado que lo necesitábamos”. Además, ha confesado que Barrenetxea no podrá jugar el derbi porque todavía tiene “problemas de movilidad” en la musculatura.

Matarazzo ha dado descanso en los minutos finales a Guedes y Oyarzabal para que lleguen “mejor” al miércoles, y Óskarsson ha estado “muy bien” con el gol que ha marcado. La tercera pieza en ataque ha vuelto a ser Pablo Marín, quien tiene “una ética de trabajo increíble y es capaz de correr al espacio” para jugar en ese costado zurdo.

Ya con la mente en la ida de semifinales, ha indicado que “el Athletic jugará de una forma similar, y son muy fuertes en casa con su gente”. Eso sí, confía en sacar “un buen resultado” de cara a la vuelta en Anoeta. EFE

asr/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

127-113. Los Nets de Jordi Fernández apelan al banquillo y cortan su mala racha

Infobae

Eder Sarabia: "Los errores que hacemos son parte de nuestra forma de ser"

Infobae

Antonio Pérez: "La verdad es que soñaba sólo con ser campeón de Europa"

Infobae

82-84. El Surne Bilbao suma su sexta victoria seguida ante un exigente Casademont

Infobae

3-1. La Real mira a Europa ante un frágil Elche

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere en Ávila el conductor

Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una ladera de 20 metros en plena borrasca

La Armada despliega todas las fragatas F-100 en distintos escenarios: de los ejercicios de la OTAN en EEUU a la defensa de España

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

ECONOMÍA

Cambiar los muebles, ir de

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

La rotación de personal, el principal escollo para la supervivencia de bares y restaurantes españoles

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

DEPORTES

El FC Barcelona se desvincula

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros