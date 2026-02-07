Espana agencias

Más Madrid esgrime que PP usa Ley de Vivienda como "pim pam pum" para rehuir competencias y culpar de precios a Sánchez

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, esgrime que la Ley de Vivienda es el "pim pam pum" del PP para rehuir sus competencias en un escenario en el que "los precios no paran de subir" y en el que "alguna gente se está haciendo muy rica" con dicha subida.

"Decir que la culpa es de Manuela Carmena, de (Pedro) Sánchez o del Espíritu Santo no convence. No convence porque choca con la realidad", expone en una entrevista concedida a Europa Press en su regreso a sus quehaceres políticos tras su permiso de maternidad.

Lo hace "con ganas" y con "fuerza" después del lanzamiento de la campaña 'Te están robando Madrid' en la que recoge los "malestares y sentires" que ha percibido en los madrileños durante estos meses en los que ha sido una ciudadana más y que resume en una sola frase: "La sensación de que Madrid es una ciudad cada vez más cara, cada vez más difícil y cada vez menos nuestra".

Dice Maestre que en Madrid los Gobiernos de José Luis Martínez-Almeida y de Isabel Díaz Ayuso no trabajan para la mayoría de la población, sino para "una minoría de especuladores y de rentistas, cuyas acciones tienen resultados y consecuencias directas" en la vida de la gente. "Al PP le preocupa la gente que se hace rica, no la de la inmensa mayoría de madrileños que tienen grandes dificultades para pagar sus viviendas", ha asegurado.

Así, según ha expuesto, Madrid es una ciudad, "en la que bajas un día a la panadería de siempre y ya no es una panadería, es un piso turístico ilegal o es una vivienda reconvertida", y donde el autobús "está lleno a cualquier hora del día".

Para la portavoz de Más Madrid todo ello es "responsabilidad de quien gobierna" por hacer uso de "determinadas políticas", no una consecuencia o un fenómeno natural.

Por ello, ante el encarecimiento de la vivienda, que es el principal problema para los madrileños según la Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción del Ayuntamiento, ha afeado a quien se escuda en la Ley de Vivienda --que el PP se niega a aplicar-- cuando las competencias en esta materia recaen en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos.

"Es muy difícil cuando un vecino se queja de que le han subido el alquiler en 300 euros, en que una vecina en Chamberí que lleva 60 años viviendo en su casa la expulsan porque un fondo buitre la ha comprado o cuando una pareja de mediana edad no se puede separar porque con dos sueldos normales no puedes pagar dos casas familiares a la vez, responder con la Ley de Vivienda es un insulto a la inteligencia y una política muy poco convincente", ha justificado.

"¿EL AÑO DE LA VIVIENDA?"

Sobre si 2026 será el año de la vivienda, tal y como avanzó Almeida en su balance de final de año, Maestre tira de ironía y remarca que sí, que será el año de la vivienda.

"El de la vivienda más cara que nunca y en el que más pisos enteros, bloques enteros, edificios enteros están bajo amenaza de desahucio porque, como ya anunciamos, el plan urbanístico de Almeida (Plan Reside) lo que hace es incentivar la transformación de las casas en pisos turísticos", ha criticado.

Todo ello, según la portavoz de Más Madrid, "para los multipropietarios, para rentistas, para fondos buitres, para en general, quien posee muchas viviendas en el mercado", pero no "para quien lo que necesita es un techo sobre su cabeza y que la renta de la vivienda, sea en forma de hipoteca o sea en forma de alquiler, no se lleve el 70% de los ingresos familiares".

