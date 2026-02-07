Maillo (IU) asegura que al PP "le importa un pimiento la realidad de las mujeres"

Logroño, 7 feb (EFE).- El coordinador general de IU, Antonio Maillo, ha asegurado este sábado en Logroño que al PP "le importa un pimiento la realidad de las mujeres, lo único que le importa es el poder".

En declaraciones a los periodistas, se ha referido a la "hipocresía" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, respecto a las acusaciones de una exedil del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde de esta localidad, Manuel Bautista, por un supuesto acoso sexual y laboral.

Ha añadido que "si hubiera dignidad democrática en este partido", la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "no estaría ni un día más" en el Gobierno de esta región.

También cree que "si un caso de estos afecta a otra organización política, (Núñez Feijóo) dice que se hace solidario con las víctimas y si afecta a la suya, dice que es un caso contra el PP".

"Ninguna organización, tampoco la nuestra, está exenta de hechos como éste", ha precisado Maillo en referencia a lo denunciado en Móstoles. "La diferencia está en quienes actuamos con un protocolo y quienes lo encubren. Esa es la verdadera raya de la decencia y la indignidad dentro del arco político", ha apostillado.

Ha añadido que es "absolutamente escandaloso la deriva que está tomando el PP con la denuncia de una exconcejala contra su alcalde", ya que, "cuando se trata de otras personas ajenas a su organización, es tan exigente en el cumplimiento y el respeto a las víctimas".

"De pronto -ha añadido- (el PP) se vuelve contra ellas, las criminaliza, se hace la víctima y esto es producto de la pérdida de norte del PP", que está "como vaca sin cencerro, sin saber por dónde le vienen los golpes" para "aminorar la amenaza que le supone, en términos electorales, Vox y la extrema derecha, y no tiene otra medida que parecerse a ellos".

Según Maillo, "uno de los combates democráticos también va a ser combatir la toxicidad, el veneno, el bulo y cómo, desde toda la operativa y la maquinaria poderosa de la Comunidad de Madrid, se han lanzado contra una persona anónima, de la que han revelado sus datos".

"Imagino que esta filtración de datos en contra de la voluntad de una persona tendrá que ser también condenable", ha subrayado, ya que "está empezando a ser escandalosa la pornográfica muestra de impunidad" que entiende que se da en torno a lo que rodea a Díaz Ayuso y al PP en la Comunidad de Madrid. EFE.

