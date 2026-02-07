Magalí Sare rinde homenaje a las novias a través del folclore en su último disco

Guillermo Cabellos

Barcelona, 7 feb (EFE).- La recuperación de la canción popular, de Rodrigo Cuevas a Tarta Relena, pasando por los Hermanos Cubero, ha sido el camino elegido por muchos músicos para la construcción de trabajos conceptuales y vanguardistas. Esta misma senda es la que ha seguido Magalí Sare, en una elección que ahora cristaliza en 'Descasada', un homenaje a las novias a través de los folclores de todos los rincones del mundo.

La idea del álbum, que rondaba en la cabeza de Sare (Barcelona, 1991) desde hacía años, nació cuando conoció en Eslovaquia el canto de una novia que se despedía de su tierra y de su familia antes de casarse.

"Siempre que viajo me gusta aprender una canción de cada lugar específico donde canto, porque es un símbolo de cuidar la cultura de cada lugar", cuanta la artista a EFE, un gesto que la puso ante una canción "muy preciosa" y una idea: casarse podía ser "muy traumático".

"A partir de ahí seguí con este hilo y me planteé montar un repertorio con cantos de novia de diferentes países. Esto fue cogiendo forma y yo fui enloqueciendo detrás de esta investigación y encontrando canciones de todo tipo".

Esta búsqueda comenzó, por cercanía, en los cancioneros catalán y castellano, donde hay "historias de todo tipo", desde "chicas mal casadas" hasta mujeres "a las que matan o acaban fatal".

"El matrimonio era el destino de la mujer y la medida del éxito o el fracaso", analiza ahora Sare, quien asegura que "la mujer no era una mujer completa hasta que se casaba" y que la unión con un hombre era "el sueño máximo", algo que "se ve mucho en las películas de Disney".

Sin embargo, la cantautora también se ha topado con concepciones completamente opuestas del casamiento, como la que narraba "un poema de un bailecito argentino", el 'servinacuy', una costumbre incaica en la que los novios convivían antes de unirse formalmente, algo "totalmente contrario a los valores posteriores del cristianismo"; o los epitalamios, unos poemas en los que pueblo deseaba suerte a los novios y que ella ha tomado en 'Hymen I' y 'Hymen II', a partir del 'Poema 61' de Catulo, y replicado en 'Epitalamio', con letra propia, junto a Luca Argel.

Así, de los quince cortes que conforman este 'Descasada', tan solo 'Anunci al diari', 'Epitalamio' y 'Non, non, non' tienen música y letra de Sare, mientras que la mitad de los otros doce son poemas musicados por la artista, y, la otra, versiones de distintas composiciones, lo que genera un rico mosaico que mezcla el lied alemán con el flamenco, la canción portuguesa con ritmos de Brasil o el jazz con el canto coral eslavo.

Este collage se sostiene a la perfección gracias a la riqueza de la formación de Sare, tanto en lo musical, que va de la música clásica al jazz, pasando por el flamenco y una reciente inclinación por las músicas del mundo, como en lo lingüístico, ya que domina un buen puñado de idiomas, lo que le permite cantar en 12 lenguas distintas.

"He estudiado canto lírico, por lo que mis primeros pasos como solista ya no eran en catalán, sino en francés, alemán, latín e italiano", desvela Sare, también apasionada por hacerse a "las normas de fonética de cada lengua e ir descubriendo patrones".

Esta variedad idiomática del 'Descasada' enlaza, inevitablemente, con el 'Lux' de Rosalía, un lanzamiento que supuso una sorpresa para la cantante barcelonesa.

"Yo pensaba que estaba sacando un disco multilingüe y que nadie más lo estaba haciendo, por lo que pensé que era una gran coincidencia", admite Sare, que también ve otros paralelismos con Rosalía.

"Creo que las dos somos muy intrépidas y siempre buscamos lo que no hemos hecho o que el álbum siguiente sea muy diferente, lo que lleva a encontrar caminos que pueden coincidir", comenta la cantautora, quien ve en 'Lux' un refuerzo a la idea multicultural de su 'Descasada'.

El lanzamiento del disco se solapa con la creación de la campaña 'Boicot a Spotify', una iniciativa surgida de la unión de 70 músicos catalanes, entre los que están la misma Magalí Sare, Salvador Sobral o Clara Peya, que aboga por retirar su música de la plataforma, tanto por las inversiones en armamento de su cofundador, Daniel Ek, como por el maltrato económico a los artistas.

"Yo me comprometeré en todo el que pueda en esta campaña, pero ya anuncié a mis compañeros que justamente coincidía con una salida importante", explica la artista, quien, pese a añadir 'Descasada' a la plataforma, ya luce el lema de la campaña en su perfil de Spotify e irá eliminando paulatinamente sus trabajos anteriores.

Ahora, Sare está enfocada en la presentación en directo del álbum, para la que prepara un concierto con un coro de 40 personas y quinteto de cuerda en La Paloma de Barcelona el próximo 26 de marzo, un concierto que, según adelanta, podría convertirse en gira a lo largo de 2026. EFE

