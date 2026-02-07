Espana agencias

Luís Castro: “El nivel desde mi llegada es bueno, pero podemos ser más fuertes”

Valencia, 7 feb (EFE).- El entrenador portugués del Levante, Luís Castro, aseguró este sábado que el nivel que está demostrando el equipo desde su llegada al banquillo es “bueno”, aunque precisó antes de visitar al Athletic este domingo que “hay espacio para progresar" y que pueden "ser más fuertes”.

El técnico recordó que no es fácil trabajar principios tácticos con el equipo mientras se está compitiendo, ya que indicó que no tiene la tranquilidad del trabajo de la pretemporada “porque ahora hay que jugar para ganar”.

“El nivel en el tiempo que estamos es bueno, pero hay altos y bajos”, precisó Castro, que aseguró que el Levante afronta la visita al Athletic Club con el objetivo de ganar porque necesitan los puntos.

“Estamos sumando, pero no es suficiente. Todos los puntos son muy caros en este momento. Tenemos que jugar para ganar y luego veremos qué”, explicó el preparador, que espera un Athletic Club tranquilo tras su reciente triunfo en la Copa.

“Están cerca de jugar una final y eso mentalmente les va a dar algo más. Será un partido duro, como todos ante el Athletic”, indicó el portugués, que señaló como una de las claves del partido “estar al cien por cien en cada duelo”.

“Ellos tienen una identidad muy fuerte de pelear por todos los balones y hay que tener lo mismo que hemos tenido en los últimos partidos”, explicó Castro, que alertó del peligro del conjunto vasco “en los centros al área”.

“Es el equipo que más centra, por lo que hay que estar muy concentrados en la defensa del área e intentar hacerles daño también”, comentó el luso, que aseguró que la presencia de Nico Williams, al que calificó de jugador diferencial, no condicionará los planes del Levante.

Castro confirmó la ausencia de Matías Moreno para el partido por una cuestión de “protocolo”, ya que recordó que, tras una conmoción cerebral, el jugador no pudo entrenar al cien por cien durante la semana.

El técnico elogió la competencia que existe en la plantilla y lamentó no poder alinear como titulares a varios jugadores que se lo merecen por el buen nivel que están mostrando sus compañeros.

El portugués admitió estar sorprendido positivamente por el nivel del canterano Kareem Tunde y valoró el trabajo que está realizando Etta Eyong, si bien advirtió que en este momento “la titularidad está cara”.

Castro pidió tiempo para la adaptación a la competición española del extremo Tai Abed, del que elogió sus cualidades, y elogió la progresión de Manu Sánchez. “Está entendiendo las cosas que queremos hacer y por qué las queremos hacer”, destacó.

Castro valoró el nivel que del australiano Mathew Ryan, al que definió como un portero “muy profesional y muy inteligente”.

“Ahora es una de las fortalezas que tenemos, pero también el equipo le está dando más tranquilidad en las situaciones defensivas”, explicó el portugués, que confió en poder recuperar la mejor versión del hondureño Kevin Arriaga.

“Cuando hay cambio de entrenador hay un cambio de metodología de entrenamiento y adaptaciones físicas que te hacen daño. No ha jugado porque no estaba al cien por cien. Contamos con él, pero está caro jugar porque el medio campo está funcionando bien”, incidió. EFE

