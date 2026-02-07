Espana agencias

Los sindicatos, a la espera de una nueva cita con Transportes antes de la huelga de trenes

Madrid, 7 feb (EFE).- Los sindicatos del sector ferroviario están a la espera de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible les convoque este domingo a una nueva reunión en un intento por alcanzar un acuerdo que evite la huelga convocada del 9 al 11 de febrero en protesta por la seguridad de los trenes tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Sin embargo, Transportes aún no sabe si habrá una nueva reunión mañana, según han señalado este sábado a EFE desde el ministerio, para añadir que "siguen abiertos al diálogo" y que comunicarán cualquier novedad que se produzca al respecto.

Después de que el último encuentro entre los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario (Semaf, CCOO y UGT) y el ministerio celebrada este viernes finalizara sin acuerdo, se mantiene la convocatoria de tres jornadas de huelga de 24 horas para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero.

Las reuniones con representantes de los tres sindicatos se iniciaron el pasado miércoles, celebrándose en total tres hasta el viernes, y a todas ellas ha asistido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acompañado por los presidentes de Adif, Pedro Marco, y Renfe, Álvaro Fernández Heredia, además de otros altos cargados.

Según las organizaciones sindicales, en la última reunión no se concretaron las medidas que reivindican, aunque reconocen que transcurrió "mejor enfocada" que la anterior en temas como la seguridad y el mantenimiento del sistema ferroviario.

Tras la última cita en el ministerio, las partes han seguido con reuniones y contactos de carácter técnico.

La movilización está convocada, además de por los mayoritarios, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones, para exigir un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad, tras los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.

La huelga está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.

Además de a Adif y Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

La huelga ha obligado a Renfe, Ouigo e Iryo a cancelar en el conjunto de las tres operadoras la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad y, en caso de la pública, también de larga distancia entre el 9 y el 11 de febrero.

Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias); del 75 %, en horario punta y del 50 %, en el resto del día en cercanías; del 65 %, en media distancia, y del 21 %, en mercancías.

De los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia programados por Renfe para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, circularán 723, mientras se suprimen 272.

En el caso de Ouigo, de los 110 trenes previstos, circularán 80 y 30 quedan cancelados, en tanto que Iryo operará 90 de un total de 124 programados, sin garantizar la circulación de los 34 restantes. EFE

