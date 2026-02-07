'Lorquiana', un cómic pionero que fusiona tres obras de Lorca en un único argumento

Begoña Fernández

Madrid, 7 feb (EFE).- No es habitual que un cómic adapte obras de teatro y menos que hilvane tres piezas del mismo autor en un único argumento. Es el caso de 'Lorquiana', una novela gráfica en la que la protagonista vive la juventud de 'Bodas de Sangre', el deseo de ser madre en 'Yerma' y el matriarcado de 'La casa de Bernarda Alba'.

"Es algo que nunca se había hecho: coser tres piezas teatrales en una única novela gráfica", dice en una entrevista a EFE el guionista Salva Rubio (1978), que edita con Planeta Cómic esta obra, cuya idea le surgió en 2009 como una serie de televisión, y que ahora ilustra la dibujante María Badía (1998).

Si bien en un principio pensó en televisión, la idea fue mudando con los años hasta convertirse en cómic y encontrar una editorial que entendiese las posibilidades narrativas del proyecto.

Diecisiete años más tarde, el proyecto se convierte en novela gráfica y es que el autor reconoce que es de "ideas fijas" y cuando tiene una buena la persigue hasta encontrar quien la materialice.

"Yo puedo adaptar a Lorca, pero no reescribirlo", explica el guionista, que deja claro que todo el texto y los diálogos están sacados íntegramente de las obras de Lorca.

Rubio aclara que su intervención se basa en ajustar los detalles de la historia para que tenga coherencia. Por ejemplo, en el texto original de 'Bodas de sangre' la novia se queda en el pueblo, mientras que en la novela gráfica huye y en esa huida entronca con 'Yerma' se casa y desea un hijo, pero el hijo no llega.

Y esa 'Yerma' desesperada, que acaba matando al marido, vuelve a escapar, conoce al que será el padre de sus cinco hijas y termina su vida envuelta en la tragedia de 'La casa de Bernarda de Alba'.

El cómic se publica coincidiendo con el 90 aniversario de la muerte de Federico García Lorca, algo que el guionista refiere como una casualidad: "Justo estaba a punto de publicarse (llega a las librerías el 25 de febrero), cuando nos dimos cuenta de que era la fecha del aniversario del poeta".

Rubio, que es también autor del guión de 'El fotógrafo de Mauthausen' y 'La Bibliotecaria de Auschwitz', explica que la novela recoge temas de plena actualidad como el feminismo, el patriarcado, la presión de la sociedad sobre la mujer, la venganza, la frustración y la muerte.

Y es que la obra de Lorca es universal. "Por desgracia estos temas no han envejecido y estas piezas de teatro se representan incluso en Irán donde hay una gran represión contra las mujeres".

Comenta el autor que la representación en países islámicos demuestra que "el poder muchas veces no sabe de cultura, y no alcanza a ver el mensaje".

El trabajo gráfico corresponde a María Badía, una joven ilustradora que debuta con esta novela gráfica y donde consigue que el personaje de Lorquiana envejezca a lo largo del texto siendo reconocible y coherente en su aspecto.

Y para que se reconozca a la persona, Badía hace un trabajo de investigación en el tiempo: Lorquiana tiene prácticamente los mismos rasgos faciales en las tres historias, lo que cambia básicamente es el peinado (melena salvaje en 'Bodas de sangre', pelo recogido en 'Yerma' y cabeza totalmente cubierta en 'La casa de Bernarda de Alba').

También la iluminación y los espacios siguen un proceso de documentación. En 'Bodas de sangre' abundan las velas y las ventanas amplias, mientras que con 'Yerma' llega el candil, la lámpara de aceite y las rejas.

Cuando toca a 'La casa de Bernarda Alba', las ventanas se cierran, las habitaciones oscurecen y las lámparas son eléctricas.

Explica Badía que estuvo seis meses documentándose sobre personajes y espacios y, en ese tiempo, incluso visitó, en Granada, la Huerta de San Vicente, la casa de Lorca y de ahí fue de dónde extrajo su mayor fuente de inspiración.

Sobre los colores, van variando. Rosados y burdeos en 'Bodas de Sangre', verdosos y azulados en 'Yerma' recordando la naturaleza y la fertilidad y marrones y tonos oscuros en 'La Casa de Bernarda Alba': "Hablamos de mujeres que están encerradas".

Badía cree que una novela gráfica de estas características debería llegar a los institutos, ya que acercaría a los adolescentes tres obras de Lorca en un solo libro y les permitiría descubrir títulos como 'Yerma' o 'Bodas de sangre', ahora prácticamente desconocidas entre los alumnos de enseñanza secundaria.EFE

(foto)