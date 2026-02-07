Espana agencias

Liderato contra necesidad en Valladolid

Guardar

Valladolid/Castellón, 7 feb (EFE).- La visita al estadio José Zorrilla abre este domingo la ocasión de ser líder de LaLiga Hypermotion al Castellón, a dos puntos del Racing de Santander al inicio de la jornada, frente a la necesidad del Valladolid, dos puntos tan solo por encima del descenso y sin Juric ni Alejo, ambos baja por sanción.

Los 'orelluts' llegan a Valladolid invictos en este 2026, con tres victorias y dos empates como balance. Además no han recibido ningún gol en los últimos cuatro partidos. Una victoria los sitúa al frente de la tabla, pendiente del resultado del lunes del Racing, ahora en la primera posición, frente al Mirandés, el último.

Pablo Hernández, su entrenador, tiene las bajas por sanción en defensa de Jérémy Mellot y de Brignani. En principio, Agustín Sienra jugará en el eje de la zaga, mientras que en el lateral derecho podría optar por Salva Ruiz a pierna cambiada o dar entrada al marroquí Ismael Fadel, que fichó en el mercado de invierno procedente del Yeclano y que ha jugado con el filial de Segunda RFEF.

Lo aguarda el Valladolid, en una situación opuesta, en la decimoséptima posición, con el deseo de ofrecer un triunfo a la afición para contrarrestar su irregularidad y enfrentado a la presión, de la que no supo salir en anteriores partidos.

El técnico blanquivioleta, Luis García Tevenet, confía en que esas ganas de revertir la situación se lleven al terreno de juego, manteniendo las señas de identidad que les permitieron ganar en Ceuta el pasado 17 de enero: verticalidad, presión, recuperación tras pérdida y control del balón.

Aspecto este último fundamental ya que, tal y como ha reconocido el preparador andaluz, "si se recuperan balones, pero luego se desaprovecha esa posesión, no sirve de nada", y en casa, en el José Zorrilla, es como si la pelota quemase y no se supiera qué hacer con ella.

Aunque el cuadro vallisoletano se ha reforzado en el mercado invernal, no todos están disponibles para jugar, ya que Ohio está lesionado y Michelin y Sanseviero aún necesitan tiempo para alcanzar el ritmo competitivo, pero Clerc podría ser un revulsivo desde el banquillo.

Tampoco estará en disposición de jugar Lachuer, por lo que todo apunta a que serán Ponceau y Meseguer los que organicen en el juego en el centro del campo. La incógnita estará en punta de ataque, ya que puede contar con Erlien, Marcos André y Latasa, si bien este último parece tener más papeletas para ser titular.

No es una final, tal y como ha advertido Tevenet, puesto que faltan 18 jornadas por disputarse, pero sí es importante para reconectar con los seguidores blanquivioletas, porque no ven ganar a su equipo desde el pasado 3 de noviembre.

Enfrente, un rival "difícil", en opinión del técnico local, al que ya se ganó en la primera vuelta, y al que esperan volver a superar, siempre que sean capaces de trasladar al césped lo trabajado durante la semana, tanto táctica como psicológicamente.

Alineaciones probables:

Real Valladolid: Guilherme; Ramón Martínez, Tomeo, David Torres, Hugo San; Ponceau, Meseguer; Peter, Chuki, Canós; Latasa.

Castellón: Matthys; Salva Ruiz, Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra; Barri, Gerenabarrena; Pablo Santiago, Cipenga, Calatrava y Camara.

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (C. Aragonés).

Estadio: José Zorrilla.

Hora: 14.00. EFE

1010914

mim/pcr-qrg/nhp/id

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bolaños acusa al PP de blanquear a quienes acosan y avisa de que Vox "se los comerá vivos"

Infobae

Un municipio de Ibiza dice que cambió la moción de Podemos sobre el fútbol en los colegios

Infobae

Aganzo: "La Liga española debe tener muchos más recursos para hacerlo bien"

Infobae

1-2: La Real B rompe su racha negativa y volver a poner en un aprieto al FC Andorra

Infobae

El portugués Diego Duarte revalida en Soria el título de campeón de Cocinando con trufa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

ECONOMÍA

Los trabajadores que cambian de

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

DEPORTES

De la “vergüenza” a la

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey