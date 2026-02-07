Liderato contra necesidad en Valladolid

Valladolid/Castellón, 7 feb (EFE).- La visita al estadio José Zorrilla abre este domingo la ocasión de ser líder de LaLiga Hypermotion al Castellón, a dos puntos del Racing de Santander al inicio de la jornada, frente a la necesidad del Valladolid, dos puntos tan solo por encima del descenso y sin Juric ni Alejo, ambos baja por sanción.

Los 'orelluts' llegan a Valladolid invictos en este 2026, con tres victorias y dos empates como balance. Además no han recibido ningún gol en los últimos cuatro partidos. Una victoria los sitúa al frente de la tabla, pendiente del resultado del lunes del Racing, ahora en la primera posición, frente al Mirandés, el último.

Pablo Hernández, su entrenador, tiene las bajas por sanción en defensa de Jérémy Mellot y de Brignani. En principio, Agustín Sienra jugará en el eje de la zaga, mientras que en el lateral derecho podría optar por Salva Ruiz a pierna cambiada o dar entrada al marroquí Ismael Fadel, que fichó en el mercado de invierno procedente del Yeclano y que ha jugado con el filial de Segunda RFEF.

Lo aguarda el Valladolid, en una situación opuesta, en la decimoséptima posición, con el deseo de ofrecer un triunfo a la afición para contrarrestar su irregularidad y enfrentado a la presión, de la que no supo salir en anteriores partidos.

El técnico blanquivioleta, Luis García Tevenet, confía en que esas ganas de revertir la situación se lleven al terreno de juego, manteniendo las señas de identidad que les permitieron ganar en Ceuta el pasado 17 de enero: verticalidad, presión, recuperación tras pérdida y control del balón.

Aspecto este último fundamental ya que, tal y como ha reconocido el preparador andaluz, "si se recuperan balones, pero luego se desaprovecha esa posesión, no sirve de nada", y en casa, en el José Zorrilla, es como si la pelota quemase y no se supiera qué hacer con ella.

Aunque el cuadro vallisoletano se ha reforzado en el mercado invernal, no todos están disponibles para jugar, ya que Ohio está lesionado y Michelin y Sanseviero aún necesitan tiempo para alcanzar el ritmo competitivo, pero Clerc podría ser un revulsivo desde el banquillo.

Tampoco estará en disposición de jugar Lachuer, por lo que todo apunta a que serán Ponceau y Meseguer los que organicen en el juego en el centro del campo. La incógnita estará en punta de ataque, ya que puede contar con Erlien, Marcos André y Latasa, si bien este último parece tener más papeletas para ser titular.

No es una final, tal y como ha advertido Tevenet, puesto que faltan 18 jornadas por disputarse, pero sí es importante para reconectar con los seguidores blanquivioletas, porque no ven ganar a su equipo desde el pasado 3 de noviembre.

Enfrente, un rival "difícil", en opinión del técnico local, al que ya se ganó en la primera vuelta, y al que esperan volver a superar, siempre que sean capaces de trasladar al césped lo trabajado durante la semana, tanto táctica como psicológicamente.

Alineaciones probables:

Real Valladolid: Guilherme; Ramón Martínez, Tomeo, David Torres, Hugo San; Ponceau, Meseguer; Peter, Chuki, Canós; Latasa.

Castellón: Matthys; Salva Ruiz, Alcázar, Alberto Jiménez, Sienra; Barri, Gerenabarrena; Pablo Santiago, Cipenga, Calatrava y Camara.

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (C. Aragonés).

Estadio: José Zorrilla.

Hora: 14.00. EFE

