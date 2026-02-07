Liberan a una pareja secuestrada y detienen a uno de los captores en Corbera (Valencia)

València, 7 feb (EFE).- La Policía Nacional ha liberado a un hombre y a una mujer que presuntamente habían sido secuestrados y ha detenido a uno de los supuestos captores en una zona rural del municipio de Corbera (Valencia).

Según ha informado a EFE la Policía Nacional este sábado, la investigación está abierta y este viernes, sobre las 16:00 horas, se produjo la detención de una persona como presunto autor del secuestro del hombre y la mujer.

Las fuentes han explicado que hubo una persecución con la participación de la Policía Nacional y la Policía Local de Xàtiva (Valencia) en la que se detuvo a un hombre y se liberó a la pareja secuestrada, sin dar más detalles de las circunstancias en las que se produjo el secuestro y la posterior liberación.

La Pollicía ha detallado que la mujer pudo contactar con su cuñada por teléfono, mientras estaba en el maletero del vehículo donde estaba secuestrada.

Compartió la ubicación con ella y fue la cuñada la que contactó con los servicios de Emergencias y se pudo iniciar la persecución del vehículo.

El diario 'Las Provincias' publica este sábado que se detuvo a uno de los raptores, pero otros dos lograron escapar tras salir corriendo monte a través y esconderse entre la maleza. EFE