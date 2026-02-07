Espana agencias

Liberan a una pareja secuestrada y detienen a uno de los captores en Corbera (Valencia)

Guardar

València, 7 feb (EFE).- La Policía Nacional ha liberado a un hombre y a una mujer que presuntamente habían sido secuestrados y ha detenido a uno de los supuestos captores en una zona rural del municipio de Corbera (Valencia).

Según ha informado a EFE la Policía Nacional este sábado, la investigación está abierta y este viernes, sobre las 16:00 horas, se produjo la detención de una persona como presunto autor del secuestro del hombre y la mujer.

Las fuentes han explicado que hubo una persecución con la participación de la Policía Nacional y la Policía Local de Xàtiva (Valencia) en la que se detuvo a un hombre y se liberó a la pareja secuestrada, sin dar más detalles de las circunstancias en las que se produjo el secuestro y la posterior liberación.

La Pollicía ha detallado que la mujer pudo contactar con su cuñada por teléfono, mientras estaba en el maletero del vehículo donde estaba secuestrada.

Compartió la ubicación con ella y fue la cuñada la que contactó con los servicios de Emergencias y se pudo iniciar la persecución del vehículo.

El diario 'Las Provincias' publica este sábado que se detuvo a uno de los raptores, pero otros dos lograron escapar tras salir corriendo monte a través y esconderse entre la maleza. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Extremadura mantiene evacuaciones y pone en preaviso de desalojo a otras poblaciones

Infobae

Sumar, sobre el escudo social: "El PP está tan entregado al relato que olvida a la gente"

Infobae

Albares condena el nuevo ataque de Rusia contra la infraestructura energética de Ucrania

Infobae

Un desprendimiento interrumpe el tramo de circulación entre La Bazagona y Monfragüe

Infobae

Llach (ANC) reivindica la independencia como "única solución" ante la situación de Rodalies

Llach (ANC) reivindica la independencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe ‘fantasma’ que ha

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

ECONOMÍA

Una mujer que lleva 16

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey