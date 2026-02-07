Espana agencias

La presa de Arcos reduce el desembalse y facilita el regreso de vecinos a sus casas

Arcos de la Frontera (Cádiz), 7 feb (EFE).- La presa de Arcos ha reducido este sábado el volumen de desembalse hasta los 200 metros cúbicos por segundo, tras varios días evacuando caudales de hasta 700 y 400 metros cúbicos, una bajada que ha permitido aliviar la situación en el municipio y facilitar el regreso progresivo de vecinos a sus viviendas.

El alcalde, Miguel Rodríguez, ha informado de que, por el momento, no está previsto el cierre de los puentes y ha destacado la reapertura de la carretera A-372, desde la rotonda de Las Palmeritas hasta la fuente del río.

"Estamos desaguando muchísima menos cantidad que hace unas horas, por lo que podemos mantener abiertas las vías y garantizar la movilidad", ha señalado el regidor, quien ha avanzado que el puente de Angorrilla quedará operativo una vez concluyan las labores de limpieza.

Según el Ayuntamiento, numerosos residentes han comenzado ya a regresar a sus hogares, especialmente en las zonas de Real, El Santiscal y Juan Carlos I, que se encuentran al cien por cien de ocupación. También se ha autorizado el retorno en la barriada de La Pedrosa, salvo en las viviendas situadas en áreas de mayor riesgo de inundación, así como en las calles Grecia y Francia.

Rodríguez ha pedido a la población que atienda únicamente a la información oficial y no a los rumores, al tiempo que ha garantizado la coordinación de los servicios municipales para atender las necesidades de limpieza y suministro.

Por su parte, el nivel medio del río Guadalete ha descendido ligeramente y se sitúa este sábado en 6,66 metros, por debajo de los 6,81 registrados el viernes, cuando superó su máximo histórico, según datos de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía.

Las autoridades mantienen el seguimiento permanente de la evolución del caudal y no descartan nuevas medidas preventivas en función de las condiciones meteorológicas y del comportamiento del río. EFE

