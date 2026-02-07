La Gran Vía de Barcelona reabre al tráfico tras la protesta de los agricultores

Barcelona, 7 feb (EFE).- El tráfico en el tramo central de la Gran Vía de Barcelona se ha restablecido esta tarde después de que Revolta Pagesa haya levantado la protesta que mantenía desde el viernes con decenas de tractores y vehículos particulares frente a la sede del Departamento de Agricultura de la Generalitat.

Con motivo del segundo aniversario de la gran protesta del sector que colapsó la capital catalana y diversas carreteras en febrero de 2024, los agricultores han reclamdo soluciones para los problemas que arrastra el campo, como el exceso de burocracia, y han reiterado su rechazo al acuerdo comercial con Mercosur.

Los tractores partieron el viernes por la mañana de diversos puntos de Cataluña y se concentraron frente a la conselleria para llevar a cabo "actividades, charlas y divulgación", con el objetivo de que la ciudadanía "comprenda el factor clave que representa la agricultura y ganadería".

Tras la primera jornada de protestas, los agricultores decidieron pasar la noche en ese punto de la Gran Via, donde se congregaron, según datos de la Guardia Urbana, un total de 62 tractores y otros 78 vehículos particulares.

Esta mañana, el Ayuntamiento ha retirado la tierra con la que se había emulado un huerto sobre el asfalto de la arteria barcelonesa, y pasadas las 17.00 horas se ha recuperado el tráfico, una vez los tractores han abandonado el lugar.

Uno de los portavoces de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, ha explicado que ha habido un "intercambio de mensajes" con la consellería liderada por Òscar Ordeig, pero que los agricultores no han querido reunirse con el Govern solo "para hacer el paripé".

Ha dicho que en las próximas semanas se valorará en asamblea el resultado de esta movilización y que entonces "seguro" que habrá alguna reunión con el ejecutivo catalán. EFE

(Foto) (Vídeo)