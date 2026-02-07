Espana agencias

La donostiarra 10k de Ulía busca a los sucesores de Oukhelfen y Alicia Berzosa

San Sebastián, 7 feb (EFE).- Este domingo se disputa una nueva edición de la 10k de la Gimnástica de Ulia de San Sebastián, la segunda carrera más longeva del panorama nacional que, con un pronóstico incierto, busca a los sucesores de Abdessamad Oukhelfen y Alicia Berzosa, ganadores en 2025.

La prueba, que reunirá a más de 3.000 corredores entre élite y populares, transcurrirá por el barrio de Gros, donde nació hace 95 años. Es una carrera pedestre acostumbrada a conseguir registros de tiempo notables que se han convertido en un reclamo para los atletas.

En hombres, el ganador de 2020 y excorredor olímpico Carlos Mayo parte como uno de los favoritos y competirá con el joven Oscar Gaitán, que ha logrado plata sub-20 en el Europeo en cross.

Los dos vigentes campeones nacionales de cross, Nassim Hassaous e Isabel Barreiro, son otros inscritos cualificados para esta 10k.

El pronóstico más claro está en la prueba femenina, en la que toma parte la segunda clasificada de la pasada edición, María Forero, que en unos meses ha dado un gran paso en su carrera y que llegará como subcampeona europea sub-23 en cross y 5.000 metros y decimocuarta en el Mundial de Cross celebrado en Tallahassee (Estados Unidos) el pasado mes enero.

El año pasado Forero estuvo cerca del triunfo en una prueba en la que se quedó cerca de Alicia Berzosa y en 2026 también le espera Lidia Campo, bronce el año pasado y excampeona de España de los 10.000 metros.

Blanca Fernández es otra atleta que tendrá mucho que decir en una prueba en la que se reúne la élite del atletismo femenino nacional. EFE

