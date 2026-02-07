La Constitución del 78: tres reformas, récord de vigencia y una salud de hierro

Madrid, 7 feb (EFE).- Con tres reformas a sus espaldas, una salud de hierro avalada por la confianza que genera entre los ciudadanos y custodiada con mimo entre los muros del Palacio de Congreso, la Constitución de 1978 se convertirá en breve en la más longeva de la historia de España.

Las Cortes preparan ya la solemne sesión presidida por el rey en la que celebrarán el próximo 17 de febrero el récord de vigencia del texto aprobado en 1978, que en este mes de febrero superará en 'activo' a la Constitución de 1876, hasta la fecha la que más se había extendido en el tiempo.

La efeméride de 17.240 días de vigencia se cumplirá el próximo 18 de febrero, al superar los 17.239 que duró la de 1876 entre su promulgación hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera.

"Tiene buena salud y con las tres reformas que se han introducido en su texto actualmente sigue en plena vigencia", ha remarcado la archivera-bibliotecaria de las Cortes Virginia Ramírez.

Ella es una de las encargadas de preservar en perfecto estado el ejemplar original de la Carta Magna del 78, que descansa en una caja fuerte en las entrañas del Congreso junto a sus predecesoras; las de 1812 -conocida como la Pepa-, 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931.

También se guardan los ejemplares de las tres reformas que se han hecho sobre el texto de 1978. La de 1992, con motivo de la ratificación por parte de España del Tratado de Maastricht; la de 2011, para introducir los principios de estabilidad presupuestaria, y la más reciente, de 2024, para sustituir el concepto de 'disminuidos' por el de 'personas con discapacidad'.

Para la encuadernación de esas ediciones reformadas, ha explicado Ramírez, se han conservado la estética y material -piel cabra chagrin roja y seda de Moiré- del original de 1978 y se han utilizado los mismos hierros con los que se estampó la cubierta del aquel ejemplar.

Los hierros de dorar son las piezas empleadas para estampar con pan de oro y motivos florales -inspirados en la obra de Antonio de Sancha, uno de los mejores encuadernadores del siglo XVIII- el lomo y los cantos de estos ejemplares.

"Se han encargado a encuadernadores artesanos que han reproducido esos usos del siglo pasado, se han encuadernado en piel y se han estampado en dorado con los mismos hierros que entonces", ha apuntado la experta.

Las manos que han llevado a cabo este laborioso trabajo han sido las del taller gaditano Encuadernaciones Galván, fundado en 1945 y encargado de otras obras similares como los Libros de Honor del Museo del Prado y del Congreso.

Además del ejemplar original de la Constitución Española de 1978, sancionado por el Rey Juan Carlos I y firmado por los presidentes de las Cámaras, y de las tres ediciones posteriores con las reformas, el Congreso guarda otros curiosos ejemplares de la Carta Magna.

En total, la biblioteca de la Cámara baja atesora más de 230 ediciones, algunas de especial valor artístico, como las ilustradas por Joan Miró o Juan Genovés, y otras cargadas de historia... y altos vuelos.

En la tradición del constitucionalismo español estaba el realizar ediciones en formato polvera desde la aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812.

En el siglo XIX, con la persecución a los liberales, el texto se editaba en este tipo de polveras de pequeño tamaño para llevar escondidas en los bolsillos, según ha recordado Ramírez.

Uno de estos ejemplares de la Constitución de 1978 viajó al espacio en 1998 el transbordador Discovery de la mano del astronauta Pedro Duque.

El tiempo no parece haber desgastado la confianza en el texto constitucional que marcó, tras ser ratificado en referéndum, una nueva etapa en la historia de España.

A sus 47 años no solo se va a consolidar como la norma fundamental más longeva, sino que es la institución que más confianza (6,4 puntos sobre 10) genera entre los ciudadanos, según un estudio del pasado mes de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas.

En el estudio, donde no se preguntaba por la Monarquía, el Tribunal Constitucional sacaba la segunda mejor nota, un cinco. A la cola, todos con un suspenso, quedaban los partidos políticos (3,4), los sindicatos (3,7), el Gobierno (3,8) y el Parlamento (4). EFE

(foto) (vídeo)