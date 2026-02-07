La Comunidad de Madrid amplía hasta el domingo el aviso por nieve en la sierra

Madrid, 7 feb (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado hasta el domingo el aviso amarillo por nieve en el área de la sierra, que registrará acumulaciones de 5 centímetros en cotas de 800-900 metros, y de hasta 15 centímetros a partir de 1.000-1.200 metros.

El aviso amarillo en la sierra ha comenzado a las 11.00 de este sábado y se prolongará hasta las 10:00 horas del domingo, según ha informado Emergencias 112.

Además, se ha activado el aviso amarillo por viento en la zona de la sierra, desde las 03:00 hasta las 12:00 horas del domingo, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Durante este sábado, se mantiene hasta las 17.00 horas el aviso amarillo en la zona metropolitana y Henares también por nieve, con espesores previstos de 2 centímetros, aunque la probabilidad de que nieve es sólo de entre el 10 y el 40 %.

Esta acumulación se puede producir al norte del eje Alcobendas-Majadahonda y en el Corredor del Henares.

Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 han recomendado esta tare a los conductores que lleven cadenas, el depósito de combustible lleno, mantas y ropa de abrigo, y ante cualquier emergencia contactar con el 112.

En la actualidad los puertos con cadenas son Navacerrada, Cotos, Morcuera, La Puebla; y se pide precaución en los de Canencia, Navafría, La Paradilla y Cruz Verde. EFE