La cantera del carnaval de Cádiz homenajea a Julio Rodríguez, el joven héroe de Adamuz

Cádiz, 7 feb (EFE).- La comparsa juvenil '¡A toda máquina!'ha brindado un sentido homenaje en uno de sus pasodobles a Julio Rodríguez, el joven de 16 años de Adamuz (Córdoba) que rescató a varias personas de los vagones en el accidente ferroviario, durante la final celebrada anoche en el concurso de la cantera del Carnaval de Cádiz.

La agrupación, procedente de Alcalá de Guadaíra, representa, precisamente a los maquinistas de un antiguo tren, con una enorme locomotora en el escenario, del que cuelga un crespón negro.

"En medio de la tragedia sacó la fuerza más solidaria, demostrando las agallas que ahora son tan necesarias, y, sin dudar, se echó en plena noche con su linterna recorriendo todos los vagones", le cantaron los componentes, que celebraron, además, tener la misma edad que este joven.

"No olvides su nombre, demostró mucha más humanidad rescatando a esa gente esa noche que los miles de cuentabulos que andan por ahí", continúa su letra que remata con un mensaje de "orgullo" hacia quien aquella noche "arrojó tanta luz a la oscuridad de la juventud de Andalucía".

La comparsa obtuvo un tercer premio en la final juvenil del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, mientras que el primer premio fue para 'El caminito de vuelta' y el segundo para 'Plan B', mientras que 'Las del patio', la primera agrupación extremeña que llega a una final en el certamen de coplas gaditano, obtuvo el cuarto premio.

La chirigota ganadora fue 'Cádiz, el vídeojuego', modalidad en la que 'Las eurovisivas' fue segunda; 'Los duendecillos de los dos castillos', tercera; y 'Los vengadoritos', cuarta.

En cuartetos ganó 'Espejito, espejito', seguida de 'Este cuarteto tiene madera', 'Los calaítos' y 'Las verdades del vaquero', mientras que 'A pico y pala', único coro en esta categoría, se llevó el primer premio.

La final infantil, prevista para este mediodía, ha quedado aplazada por la alerta naranja y tendrá que ser reubicada en un apretado calendario en el Teatro Falla, que mañana domingo deberá retomar el concurso de adultos ya en su fase semifinal. EFE

