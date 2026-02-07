Espana agencias

La cantera del carnaval de Cádiz homenajea a Julio Rodríguez, el joven héroe de Adamuz

Guardar

Cádiz, 7 feb (EFE).- La comparsa juvenil '¡A toda máquina!'ha brindado un sentido homenaje en uno de sus pasodobles a Julio Rodríguez, el joven de 16 años de Adamuz (Córdoba) que rescató a varias personas de los vagones en el accidente ferroviario, durante la final celebrada anoche en el concurso de la cantera del Carnaval de Cádiz.

La agrupación, procedente de Alcalá de Guadaíra, representa, precisamente a los maquinistas de un antiguo tren, con una enorme locomotora en el escenario, del que cuelga un crespón negro.

"En medio de la tragedia sacó la fuerza más solidaria, demostrando las agallas que ahora son tan necesarias, y, sin dudar, se echó en plena noche con su linterna recorriendo todos los vagones", le cantaron los componentes, que celebraron, además, tener la misma edad que este joven.

"No olvides su nombre, demostró mucha más humanidad rescatando a esa gente esa noche que los miles de cuentabulos que andan por ahí", continúa su letra que remata con un mensaje de "orgullo" hacia quien aquella noche "arrojó tanta luz a la oscuridad de la juventud de Andalucía".

La comparsa obtuvo un tercer premio en la final juvenil del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, mientras que el primer premio fue para 'El caminito de vuelta' y el segundo para 'Plan B', mientras que 'Las del patio', la primera agrupación extremeña que llega a una final en el certamen de coplas gaditano, obtuvo el cuarto premio.

La chirigota ganadora fue 'Cádiz, el vídeojuego', modalidad en la que 'Las eurovisivas' fue segunda; 'Los duendecillos de los dos castillos', tercera; y 'Los vengadoritos', cuarta.

En cuartetos ganó 'Espejito, espejito', seguida de 'Este cuarteto tiene madera', 'Los calaítos' y 'Las verdades del vaquero', mientras que 'A pico y pala', único coro en esta categoría, se llevó el primer premio.

La final infantil, prevista para este mediodía, ha quedado aplazada por la alerta naranja y tendrá que ser reubicada en un apretado calendario en el Teatro Falla, que mañana domingo deberá retomar el concurso de adultos ya en su fase semifinal. EFE

pec/vg/sgb

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Prisión para un joven que robaba y agredía a citas de Grindr en El Ejido (Almería)

Infobae

Los ecologistas piden a Galicia que lidere la recuperación del salmón en España

Infobae

Reanudan la búsqueda de tres migrantes desaparecidos en el Estrecho cuando entraban a nado

Infobae

El Guadalquivir comienza a bajar su umbral en Córdoba a la espera de la nueva borrasca

Infobae

Condenado a seis meses de cárcel un hombre por insultar y agredir a una mujer musulmana con hiyab

Condenado a seis meses de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe ‘fantasma’ que ha

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

ECONOMÍA

Ir a trabajar con 38

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey