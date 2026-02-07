Kira Kimura domina un podio asiático en snowboard big air

Redacción Deportes, 7 feb (EFE).- El japonés Kira Kimura (179.50), debutante en unos Juegos, se llevó el oro en la categoría masculina de la prueba de big air (snowboard) de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, disputada en la sede de Livigno.

Kimura, que había sido bronce en los X Games de Aspen y llegaba con la tercera mejor puntuación de la ronda clasificatoria, obtuvo la puntuación más alta del primer intento (89.00) y, aunque falló en el segundo, la mejoró todavía más en el tercero (90.50) para sumar la segunda medalla para Japón en estos Juegos, la primera de oro.

El también japonés Ryoma Kimata se subió al segundo cajón del podio con 171.50 puntos. El campeón del mundo en 2025 fue el más regular, completando dos primeras carreras que ya le servían para ser plata. En su tercer intento, intentó un truco de alta dificultad para ir a por el oro, pero falló y se tuvo que conformar con la segunda plaza.

El bronce, para completar el podio asiático, fue para el chino Yiming Su, con 168.50 puntos. El hasta ahora campeón olímpico de la modalidad, cuarto en la clasificación, aspiraba a revalidar su título, pero, a pesar de un buen inicio con el primer truco, no fue capaz de superar a la dupla japonesa.

El japonés Hiroto Ogiwara, que venía de ganar el big air de los X Games de Aspen por segundo año consecutivo y había sido el mejor en la ronda de clasificación, erró sus dos primeros intentos, por lo que se quedó fuera de la pelea por las medallas.

Este domingo, en snowboard, se repartirán las medallas de eslalon gigante paralelo tanto en categoría masculina como en femenina. Además, se disputará la clasificación del big air femenino, en la que España tiene representación en la figura de Nora Cornell. EFE