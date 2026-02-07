Espana agencias

Kira Kimura domina un podio asiático en snowboard big air

Guardar

Redacción Deportes, 7 feb (EFE).- El japonés Kira Kimura (179.50), debutante en unos Juegos, se llevó el oro en la categoría masculina de la prueba de big air (snowboard) de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, disputada en la sede de Livigno.

Kimura, que había sido bronce en los X Games de Aspen y llegaba con la tercera mejor puntuación de la ronda clasificatoria, obtuvo la puntuación más alta del primer intento (89.00) y, aunque falló en el segundo, la mejoró todavía más en el tercero (90.50) para sumar la segunda medalla para Japón en estos Juegos, la primera de oro.

El también japonés Ryoma Kimata se subió al segundo cajón del podio con 171.50 puntos. El campeón del mundo en 2025 fue el más regular, completando dos primeras carreras que ya le servían para ser plata. En su tercer intento, intentó un truco de alta dificultad para ir a por el oro, pero falló y se tuvo que conformar con la segunda plaza.

El bronce, para completar el podio asiático, fue para el chino Yiming Su, con 168.50 puntos. El hasta ahora campeón olímpico de la modalidad, cuarto en la clasificación, aspiraba a revalidar su título, pero, a pesar de un buen inicio con el primer truco, no fue capaz de superar a la dupla japonesa.

El japonés Hiroto Ogiwara, que venía de ganar el big air de los X Games de Aspen por segundo año consecutivo y había sido el mejor en la ronda de clasificación, erró sus dos primeros intentos, por lo que se quedó fuera de la pelea por las medallas.

Este domingo, en snowboard, se repartirán las medallas de eslalon gigante paralelo tanto en categoría masculina como en femenina. Además, se disputará la clasificación del big air femenino, en la que España tiene representación en la figura de Nora Cornell. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo destaca la "excelente" respuesta de Moreno tras el accidente ferroviario de Adamuz y las inundaciones

Feijóo destaca la "excelente" respuesta

Smylie resiste a Rahm y sonríe en Riad

Infobae

91-79. El Unicaja despierta a tiempo y apaga a un sólido MoraBanc

Infobae

Jiménez y Rufo protagonizan un opaco mano a mano, aun con toros para el triunfo

Infobae

Fiscal: Armadores y capitán Pitanxo mostraron "grosero desprecio por la vida" de marineros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La dirección de ERC cierra

La dirección de ERC cierra la puerta a la candidatura conjunta de izquierdas que quiere Rufián: “Si él quiere ser candidato lo será”

Feijóo pide “responsabilidad” a Vox y ataca a Sánchez: “La gente ya no le soporta y me pregunto cuántos tortazos electorales necesita para entenderlo”

Vox elige a Carlos Pollán para encabezar la lista en las elecciones de Castilla y León: presidente de las Cortes y vinculado al balonmano

La carambola tras las elecciones de Aragón que favorece a Sumar: gana el escaño de Pueyo, que votó en contra de la financiación autonómica

Quién es Alejandro Nolasco, el candidato con el que Vox ha duplicado votos en Aragón: abogado y filósofo, ha escrito 7 libros y estudió bachillerato en EEUU

ECONOMÍA

Los sindicatos mayoritarios suspenden la

Los sindicatos mayoritarios suspenden la huelga ferroviaria desde el 10 de febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

DEPORTES

Rafa Yuste, el nuevo presidente

Rafa Yuste, el nuevo presidente interino del FC Barcelona: así es el amigo fiel de Laporta en el colegio

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8