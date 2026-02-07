"Justicia" y "esperanza": lo que esperan los migrantes de la regularización extraordinaria

Julia García González

Madrid, 7 feb (EFE).- "Un acto de justicia" o un motivo de "esperanza" para aumentar su calidad de vida. Migrantes 'sin papeles' que residen en España explican qué impacto esperan que tenga en su día a día la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno.

EFE recaba la opinión de seis posibles beneficiarios de una medida que se estima que podrán solicitar más de medio millón de personas, la mayoría de ellas pertenecientes a la comunidad latinoamericana en el país, y que ha suscitado un intenso debate en el que participan partidos políticos, empresarios y expertos... Pero en el que a ellos apenas se les ha escuchado.

Los migrantes consultados coinciden al relatar la extrema dificultad de encontrar trabajo -siempre informal, porque a los empleos formales no pueden acceder independientemente de su formación- y disponer de una vivienda por no tener sus documentos en regla, una situación que les ha hecho vivir con "miedo" e "incertidumbre", sin poder hacer apenas planes de futuro. Y que confían en que cambie ahora.

El miedo y la precariedad son, en muchos casos, el motor que lleva a personas como Valeria (nombre ficticio), hondureña de 35 años, a vivir situaciones de maltrato. "He tenido muchos problemas, he sufrido acoso… Me dicen: 'Como tú no tienes papeles tienes que aguantar lo que te digo'", relata a EFE.

Josué no tiene problema en dar la cara y salir públicamente a explicar su caso. "No es algo que me avergüence", explica. También hondureño, asegura que la falta de documentación le ha limitado a la hora de encontrar un empleo adecuado a su formación, como cuando no le contrataron en un restaurante pese a cumplir con los requisitos y contar con estudios de cocina en su país. Con la regularización confía en que podrá tener "una mejor calidad de vida".

Jaime (nombre ficticio) es peruano y tiene 54 años. Tiene el estatus de solicitante de asilo y actualmente estudia un máster en manufactura digital. Explica que ha vivido una experiencia similar a la de otros migrantes: perdió la oportunidad de "integrarse" en empresas del tejido industrial pese a que estas requieren perfiles técnicos como el suyo y estos no abundan.

En su opinión, la regularización supone "un acto de justicia, dignidad y sentido común".

Problemas para acceder a sanidad, educación y vivienda más allá del ámbito laboral, migrantes en situación irregular cuentan a EFE que se sienten desprotegidos en algunos ámbitos por no tener documentación en regla, y afrontan numerosas trabas a la hora de acceder a una casa, cuando precisan atención sanitaria o en materia de educación.

Jessica Basanta es colombiana, tiene 34 años y desde hace 18 meses reside en España. Además de haber perdido oportunidades laborales por no tener 'papeles', cuenta el ejemplo de su hermano: no ha podido acceder a la tarjeta de discapacidad tras una lesión por "no tener la documentación".

La regularización "supone un avance importante en materia de derechos humanos e incluso social", afirma.

Defendiendo la regularización en TikTok Suyapa es hondureña, tiene 29 años y más de 17.000 seguidores en esta red social, donde cuenta cómo es su vida en España. El pasado 28 de enero subió un vídeo dando detalles sobre cómo la regularización extraordinaria puede ayudar a su familia, que acumula más de 50.000 visualizaciones y que ha suscitado comentarios a favor y en contra de la medida.

"Con esto podré acceder a un trabajo legal, estable y con derechos, lo que nos dará una estabilidad que ahora mismo no tenemos (...) Esta situación nos limitaba para planificar el futuro", relata Suyapa. ¿Su empleo actual? Limpia casas y cuida a personas mayores, trabajos donde a menudo se cobra en negro, convirtiéndose en una de las salidas profesionales más habituales para los migrantes 'sin papeles'.

La situación se puede complicar todavía más para quienes tienen hijos a su cargo. Es el caso de Manuela (nombre ficticio), de nacionalidad rumana y madre soltera de un pequeño de dos años con problemas de salud. Conciliar la parte familiar con los trabajos informales que coge para ir tirando le resulta prácticamente imposible.

"Sin residencia no tienes con quién dejar a tu hijo", lamenta Manuela, quien recuerda que tuvo que seguir trabajando poco después de dar a luz al no poder acceder a una baja por maternidad.

Las historias se repiten, y comparten un sentimiento común: la esperanza de un cambio que permita regularizar su situación y cumplir algunos de los "sueños" que pusieron en su maleta al decidir salir de su país.EFE

(vídeo)