Jorge Braz: “Estoy orgulloso de mis jugadores pese a la derrota ante España”

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- El seleccionador de Portugal, Jorge Braz, expresó su orgullo por el esfuerzo de sus jugadores pese a la derrota ante España por 5-3 en la final del Europeo de fútbol sala. “Estoy muy orgulloso de lo que hicieron los jugadores, de lo que hizo el equipo, de estos momentos.

Perder 2-0, remontar, perder 3-2 y volver a remontar demuestra la capacidad de lucha de este grupo. Teníamos que haber estado un poco más tranquilos, pero no puedo cuestionar la intención ni la voluntad de remontar y hay que dar la enhorabuena a España”, afirmó el técnico portugués.

Braz reconoció que el equipo tuvo que trabajar intensamente para volver a meterse en el partido tras comenzar con algunos errores. “Tuvimos que esforzarnos mucho después de empezar así. Nos estabilizamos, sabíamos lo que teníamos que hacer y conseguimos volver al partido. El encuentro estaba equilibrado, pero otro error permitió a España tomar ventaja nuevamente”, explicó.

Sobre la segunda parte, destacó la entrega de sus jugadores: “Hicimos aún más, un gran esfuerzo para meternos en el partido y lo conseguimos. A partir de ahí era necesario estabilizarnos, ser conscientes de que era una final, relajarnos y esperar nuestras oportunidades. Sin embargo, seguimos esforzándonos demasiado para intentar alcanzar el 4-3, cuando debíamos mantener la calma. España, en cambio, aprovechó tres o cuatro oportunidades claras en contraataques a raíz de nuestros errores”.

El seleccionador subrayó que, pese al resultado, la actuación de Portugal refleja la competitividad y el nivel de su equipo, que luchó hasta el último minuto. “Es importante valorar la capacidad de resistencia y el compromiso de los jugadores. Aprenderemos de esta experiencia y seguiremos creciendo. Felicito a España por su título, pero también me siento orgulloso de cómo respondió nuestro equipo en toda la final”, concluyó. EFE

