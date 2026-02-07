Espana agencias

Jesús Velasco: "Ganar el título europeo a Portugal nos hace más grandes"

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- El seleccionador español de fútbol sala, Jesús Velasco, dijo que ganar la Eurocopa "supone un golpe de alegría y orgullo para todo el futsal español, y más después de diez años sin títulos, volver a ser campeones de Europa es muy importante para la selección y para todo el fútbol sala en España".

El seleccionador destacó que, más allá del resultado, este título demuestra que España sigue siendo una potencia mundial, pero que el camino no ha sido fácil. “No es que hayamos hecho mal estos años, es que Portugal ha crecido muchísimo. Han ganado dos europeos y un Mundial, tienen un programa muy bien organizado y sacan jugadores jóvenes de mucho nivel”.

Sobre la final frente a Portugal, que terminó con 3-5, Velasco reconoció que el arranque fue complicado: “Ponernos 2-0 tan pronto no nos hizo bien. Portugal nos dominó en el primer tiempo, nos sobrepasó en defensa y en ataque. Ahí Dídac nos salvó varias veces, y el gol de Antonio antes del descanso nos dio aire”.

Pero España supo reaccionar en la segunda parte: “No podíamos esperar a Portugal, teníamos que ir adelante con ambición. Jugamos muy bien, aunque fallamos ocasiones muy claras. El primer tiempo fue de Portugal, el segundo de España, y eso nos dio la victoria”.

El seleccionador también resaltó la clave interna del éxito: “La ilusión. Había siete jugadores del último Mundial con ganas de reivindicarse, y eso arrastró a los más jóvenes. Se creó una comunión muy grande dentro del equipo y con nosotros”. Además, subrayó que vencer a un rival de tanto nivel fortalece al equipo: “Portugal nos hizo más grandes. Ganar a un equipo así te da fuerza y confianza para el futuro”.

Finalmente, Velasco celebró el logro con humildad: “Esto es deporte, hay que disfrutarlo porque no sabes cuándo volverás a ganar. Para mí es un objetivo cumplido, un desafío más en mi carrera, pero siempre con los pies en el suelo”. EFE

