Investigan la muerte de una británica en un cortijo incendiado de Antas (Almería)

(Actualiza la NA6101 con datos ofrecidos por fuentes municipales y el alcalde de Antas)

Almería, 7 feb (EFE).- La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de una mujer de nacionalidad británica cuyo cuerpo ha sido hallado este sábado en el exterior de un cortijo de Antas (Almería) que estaba ardiendo, un siniestro del que los bomberos han logrado rescatar con vida a su marido.

Fuentes municipales, del 112 de Andalucía, el Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense y la Comandancia de Almería, han informado a EFE de que el matrimonio, de unos 70 años, residía en este cortijo ubicado en el paraje de Los Llanos, una zona rural próxima a la ITV y a las instalaciones de una empresa agrícola.

El suceso ha tenido lugar sobre las 08:25 horas. A su llegada, los efectivos de extinción y seguridad se han encontrado con la vivienda afectada por el humo y las llamas, y con el hombre pidiendo auxilio desde el interior, atrapado tras los ventanales enrejados de un dormitorio.

Según han detallado las citadas fuentes, los bomberos han tenido que emplear una "pata de cabra" para forzar y arrancar la reja del balcón, logrando así extraer a la víctima, que se encontraba en una situación crítica por la inhalación de humo y la imposibilidad de salir por sus propios medios.

Paralelamente, los servicios de emergencia han confirmado el hallazgo del cadáver de la mujer fuera de la vivienda, "enfrente" de la fachada.

Fuentes del Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense han precisado a EFE que el fallecimiento de esta persona no guarda relación directa con el incendio ni con la inhalación de humo, ya que el cuerpo se encontraba en el exterior antes de las labores de extinción y presentaba signos incompatibles con el fuego.

En el lugar de los hechos también se encontraban el hijo de la pareja y su novia, aunque no ha trascendido si lograron abandonar el inmueble por su propio pie al inicio del fuego o si llegaron al lugar posteriormente.

El alcalde de Antas, Pedro Ridao, ha explicado a EFE que el Ayuntamiento se mantiene a la espera de los resultados de la investigación judicial y de la autopsia para determinar la naturaleza de los hechos.

El regidor ha señalado que el Consistorio aguardará a que la Guardia Civil confirme si se trata de un accidente fortuito o de un episodio de violencia antes de adoptar decisiones institucionales, como la posible declaración de luto oficial en el municipio.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos del Levante, Guardia Civil, Policía Local y los servicios sanitarios del 061, que han atendido al hombre rescatado. EFE

