Fallece Jesús Fuentes Lázaro, presidente preautonómico de C.-La Mancha y referente de PSOE

Toledo, 7 feb (EFE).- El presidente preautonómico de Castilla-La Mancha, Jesús Fuentes Lázaro, cuyo liderazgo en el PSOE fue determinante en los primeros años de la democracia, ha fallecido este sábado, según ha informado el PSOE en un comunicado.

Tanto el PSOE provincial de Toledo como el partido a nivel regional han lamentado la muerte de Fuentes Lázaro porque "el socialismo toledano y de la región despiden a una figura clave en la construcción institucional de Castilla-La Mancha y en el fortalecimiento del proyecto socialista en la provincia".

Nacido en Toledo, donde residió a lo largo de su vida, Fuentes Lázaro fue profesor de Literatura e Historia antes de dedicarse plenamente a la actividad política.

Licenciado en Magisterio, Historia y Geografía, desarrolló una trayectoria pública marcada por el compromiso con la educación, la cultura y el servicio a la ciudadanía. EFE

