Exhibición de Evenepoel que se lleva la etapa reina y el jersey amarillo

Teulada (Alicante), 7 feb (EFE).- El ciclista belga Remco Evenepoel (RedBull Bora) se adjudicó tras una llegada en solitario la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, entre La Nucía y Teulada de 172 kilómetros, con un tiempo oficioso de 4h 13:55 , y que le permitió además enfundarse el jersey amarillo de líder de la general. EFE

(foto)