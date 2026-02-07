Estados Unidos llegará líder al último día de la prueba por equipos de patinaje artístico

Redacción Deportes, 7 feb (EFE).- Después de dos días de competición, Estados Unidos sigue liderando la prueba por equipos de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, que se disputa entre el viernes y el domingo, en un podio provisional que completan Japón e Italia.

En categoría masculina, el programa corto que faltaba para la ronda de clasificación, el esperado debut de Ilia Malinin en los Juegos se vio opacado por el brillo del japonés Yuma Kagiyama, que completó el mejor programa corto y dio un aviso a la estrella estadounidense de cara a la competición individual. Kagiyama firmó un ejercicio casi perfecto, con una nota técnica de 61.12, para un total de 108.67 puntos.

Una diferencia por encima de 10 puntos respecto a Malinin, que terminó su programa con 98.00. Tenía previsto intentar el que habría sido el primer cuádruple Axel de la historia de los Juegos, pero no lo hizo. El patinador estadounidense fue de menos a más, incluyendo su mortal hacia atrás característico en la segunda mitad del ejercicio.

El tercer puesto fue para el canadiense Stephen Gogolev, quien, a pesar de competir en el primer grupo de patinadores, también deslumbró. Una ejecución muy bien valorada por los jueces (53.63) le permitió sumar 92.99 puntos, la mejor nota de su carrera, para casi asegurar la presencia de Canadá entre los cinco mejores.

A los programas libres se clasificaron Estados Unidos, Japón, Italia, Canadá y Georgia, los países en lo más alto después de los ejercicios cortos. La ronda definitiva comenzó con la danza libre. El mejor ejercicio fue el de la pareja estadounidense formada por Madison Chock y Evan Bates (133.23), coreografiado por el español Antonio Najarro y basado en un toro y un torero. Dominaron el ejercicio ante la ausencia de muchos de los que serán sus auténticos rivales en la competición propiamente de danza.

Por detrás de ellos quedaron el dúo italiano de Charlene Guignard y Marco Fabbri (124.22), que emocionaron al público local, y el dúo canadiense de Marjorie Lajoie y Zachary Lagha (120.90). Canadá decidió sustituir a su pareja titular, formada por Piper Gilles y Paul Poirier, campeones de su país y que realizaron la danza rítmica, por Lajoie y Lagha para la danza libre, y cumplieron con su mejor marca de la temporada.

Este domingo se cerrará el evento por equipos con los programas libres de parejas, individual femenino e individual masculino, tras los cuales se repartirán las medallas entre los cinco países clasificados.

La competición por equipos de patinaje artístico se disputa en los Juegos Olímpicos de invierno desde Sochi 2014. Rusia (2014), Canadá (2018) y Estados Unidos (2022) fueron los campeones de las tres ediciones disputadas hasta ahora.

- Clasificación de la competición por equipos de patinaje artístico (día 2):

.1. Estados Unidos - 44 puntos

.2. Japón - 39 puntos

.3. Italia - 37 puntos

.4. Georgia - 35 puntos

.5. Canadá - 32 puntos

Eliminados:

.6. Francia - 24 puntos

.7. Corea del Sur - 14 puntos

.8. China - 14 puntos

.9. Gran Bretaña - 12 puntos

10. Polonia - 8 puntos

