El Valencia visita al Joventut para afianzarse segundo y coger carrerilla hacia la Copa

Valencia, 7 feb (EFE).- El Valencia Basket visita este domingo al Joventut de Badalona en busca de un triunfo que le afiance en la segunda plaza, le permita mantener la presión sobre el Real Madrid, que es líder, y, al mismo tiempo, le permita empezar a coger carrerilla para llegar con buenas sensaciones a la Copa del Rey, un torneo en el que ambos equipos se medirán en cuartos de final en el Roig Arena.

El conjunto 'taronja' tiene 14 triunfos, dos menos que el Real Madrid, y uno más que el Barcelona, UCAM Murcia y Unicaja. También tiene dos más que el Baskonia, que tiene un partido menos y que, por tanto, se puede unir a ese grupo de perseguidores.

Con diez victorias en su casillero, el Joventut es actualmente octavo y ocupa la última plaza que da acceso a los 'playoffs'. Eso sí, el equipo de Dani Miret suma tres derrotas seguidas en la acb, ante el Girona, el Kosner Baskonia y el Surne Bilbao Basket.

Esta semana, además, el club y Sam Dekker, uno de sus referentes, han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato y el jugador regresará a Estados Unidos a operarse del hombro izquierdo. Ricky Rubio, Cameron Hunt y Ante Tomic se mantienen como referentes. Adam Hanga está casi descartado para el choque y la Penya podría recuperar a Miguel Allen.

En el choque disputado en la primera vuelta en el Roig Arena, el Valencia se impuso por 102-90 en un encuentro en el que un brillante Hunt mantuvo a la Penya en la primera parte, pero en el que la defensa de Kameron Taylor le neutralizó en la segunda y desbrozó el camino al triunfo.

Con la clasificación para las eliminatorias por el título encarrilada con un colchón de cuatro victorias, el siguiente objetivo del Valencia Basket es quedar entre los cuatro primeros y tener el factor pista en un cruce de cuartos de final a solo tres partidos. Para ese reto, su margen ahora mismo es de dos partidos ganados.

El equipo de Pedro Martínez afronta este encuentro tras una dura doble jornada de la Euroliga, que incluyó una decepcionante derrota el martes en la pista del Anadolu Efes, pero una valiosa victoria el jueves en la del Hapoel Tel Aviv.

Aunque el equipo israelí consiguió desactivar algunas de las principales características de su juego, la tenacidad de Jean Montero, autor de 29 puntos y de 8 asistencias, no solo le mantuvo enganchado al partido, sino que con la ayuda de jugadores como Nate Reuvers, Braxton Key y Darius Thompson le permitió tener bola para ganar en la última posesión y ganar el partido finalmente en la prórroga.

Tras visitar el Olímpic este domingo, el Valencia recibirá el jueves en el Roig Arena al ASVEL Villeurbanne, colista de la Euroliga, y visitará el fin de semana siguiente al MoraBanc Andorra, tercero por la cola en la Liga Endesa. Se trata por tanto de tres partidos que pueden permitirle llegar con buenas sensaciones y sin demasiado cansancio acumulado a la Copa del Rey.

En el último encuentro el Valencia Basket tuvo las bajas de Matt Costello, que se ha perdido los últimos encuentros por molestias en la rodilla izquierda, de Brancou Badio y de Xabi López-Arostegui, por una contusión en el hombro y molestias en la espalda respectivamente. La presencia de los tres está pendiente de su evolución. EFE