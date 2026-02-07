El sumario del exjefe de la UDEF dibuja un complejo mapa de relaciones de narcos en Dubái

Madrid, 7 feb (EFE).- Los avances en la investigación a la presunta red de narcotráfico que mantiene en prisión a un exjefe policial dibujan un complejo mapa de relaciones con otros narcos en Dubái, donde algunos fueron vecinos en una lujosa urbanización, y una enrevesada trama de blanqueo que recorre varios continentes.

Emiratos Árabes Unidos, Panamá o hasta el pequeño país africano de Santo Tomé y Príncipe serían destinos presuntamente utilizados por el considerado líder de la red para lavar los millonarios beneficios que supuestamente obtuvo de colar en España toneladas de cocaína en contenedores de fruta entre 2020 y 2024.

Desentrañar esas complejas operativas de blanqueo, propias del narcotráfico, es uno de los objetivos de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge y la Fiscalía Antidroga contra una red a la que en 2024 se le intervino el mayor alijo de cocaína hasta la fecha en España: 13 toneladas.

Los últimos hallazgos de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía han motivado la detención de Francisco de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI, ya en libertad con fianza en una causa que acumula decenas de investigados, entre ellos el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez, en prisión desde 2024.

También ha sido detenido el presunto líder, Ignacio Torán, tras comparecer el viernes ante el juez, quien el lunes decidirá en una vista si sigue en libertad o si los nuevos indicios motivan su reingreso en prisión, de donde salió en 2025 por un error procesal.

El análisis del móvil de Ignacio Torán, a quien los investigadores sitúan en la cúspide de la trama, evidenciaría "sus conexiones con los grandes narcotraficantes" que se "refugian" en Dubái.

Los informes policiales incorporados recientemente a la causa mencionan a Alejandro S.V., El Tigre, gran conocido de la Policía, y a Perikles D.D., "responsables de coordinar los envíos de cocaína procedentes de los puertos de Sudamérica desde sus mansiones de lujo en el complejo residencial de Palm Jumeirah". Un investigado se refirió a ellos en una conversación como "los amigos de Torán".

En este complejo, según las pesquisas policiales, Torán tenía una mansión valorada en 10 millones de euros.

Las conversaciones de los investigados, plagadas del término "bro" con el que se referían entre ellos, revelan recelos entre esos presuntos narcotraficantes: Perikles D.D., de nacionalidad inglesa, sospechaba que El Tigre estuviese tras el soplo que desató la incautación de 13 toneladas de cocaína, algo de lo que también desconfiaba el inspector investigado.

"No sé, tengo dudas", "¿Por qué iba a querer tirar tanto dinero?", receló Ignacio Torán, que, según los investigadores, refirió que "el resto de narcotraficantes" residentes en Dubái iban a someter a El Tigre al polígrafo. Finalmente, el inspector descubrió que "el chivatazo" vino de Ecuador.

No es el único supuesto narco que aparece en los mensajes. También se refieren al irlandés Sean M. con motivo de su detención en abril de 2024. Y Torán llega a decir que el jefe del irlandés, identificado como Kim, en referencia a Daniel K., según la Policía, es amigo suyo y es "leal".

La presunta captación de un policía -el ex inspector jefe de Delitos Económicos de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid Óscar Sánchez- dio "prestigio" a la presunta red "en el mundo del narcotráfico" por la información que supuestamente obtenía de él y que le permitiría esquivar el radar policial.

Al menos de ello presumía Ignacio Torán, que se refería a Sánchez como "amigo", en alguna conversación analizada: "Además de los de Dubái. Yo tengo el poder. Y más con el chivatazo".

Las conversaciones muestran las gestiones realizadas por Óscar Sánchez para tratar de averiguar cómo se había logrado incautar las 13 toneladas "sin hablar con aduanas ni con nadie" y su descontento por no aparecer la operación en los sistemas policiales de búsqueda.

Los investigadores atribuyen a la trama la introducción en España de más de 14 toneladas de cocaína, ocultas en contenedores de fruta procedentes de Sudamérica, entre 2020 y 2024: en 2021 se incautaron en el Puerto de Algeciras 1.605 kilos en piñas, y en 2024, 13 toneladas procedentes de Ecuador.

Sin embargo, el análisis de las minuciosas anotaciones halladas en el móvil del inspector investigado ha llevado a la Policía a pensar que la trama habría colado "al menos" otros 37 contenedores con 58.499 kilos de cocaína de un valor de más de dos mil millones de euros, desde que éste colaboraba presuntamente con ellos.

Los investigadores tratan de escudriñar diferentes "estructuras de blanqueo" identificadas, como 'holdings' e inversiones en España o sociedades en Panamá o Dubái, y mencionan el uso de plataformas de banca anidada y criptodivisas en Santo Tomé y Príncipe para transferir fondos a las sociedades panameñas.

Describen inversiones de Ignacio Torán en oro, relojes o bolsos de lujo, inmuebles en Madrid e Ibiza, compra de futbolistas, sociedades dedicadas a explotación inmobiliaria, autorizaciones VTC y loterías.

En España, la Policía cuantifica en más de doce millones de euros los inmuebles atribuidos a Torán, ninguno a su nombre.

En Panamá, los investigadores creen que Torán creó una "estructura societaria y bancaria" para ocultar el origen de los fondos, en la que implican a Francisco de Borbón a través de una sociedad y como supuesto titular de las cuentas donde se recibía el dinero.

La presunta estructura de blanqueo en Emiratos Árabes Unidos habría permitido a Torán adquirir propiedades millonarias presuntamente mediante testaferros.

Además, la Policía ha descubierto que Torán y otro investigado "detentaban cantidades millonarias" gestionadas a través de servicios de banca anidada en Santo Tomé y Príncipe con plataformas a las que ha vinculado a Francisco de Borbón, que ha negado cualquier participación en actividades ilícitas.

Una de ellas es ET Bank, que se dedicaría a la gestión de divisas y criptoactivos y a la "emisión de tarjetas bancarias para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotráfico".EFE