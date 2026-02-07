Espana agencias

El sumario del exjefe de la UDEF dibuja un complejo mapa de relaciones de narcos en Dubái

Guardar

Madrid, 7 feb (EFE).- Los avances en la investigación a la presunta red de narcotráfico que mantiene en prisión a un exjefe policial dibujan un complejo mapa de relaciones con otros narcos en Dubái, donde algunos fueron vecinos en una lujosa urbanización, y una enrevesada trama de blanqueo que recorre varios continentes.

Emiratos Árabes Unidos, Panamá o hasta el pequeño país africano de Santo Tomé y Príncipe serían destinos presuntamente utilizados por el considerado líder de la red para lavar los millonarios beneficios que supuestamente obtuvo de colar en España toneladas de cocaína en contenedores de fruta entre 2020 y 2024.

Desentrañar esas complejas operativas de blanqueo, propias del narcotráfico, es uno de los objetivos de la investigación del juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge y la Fiscalía Antidroga contra una red a la que en 2024 se le intervino el mayor alijo de cocaína hasta la fecha en España: 13 toneladas.

Los últimos hallazgos de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía han motivado la detención de Francisco de Borbón, primo lejano del rey Felipe VI, ya en libertad con fianza en una causa que acumula decenas de investigados, entre ellos el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez, en prisión desde 2024.

También ha sido detenido el presunto líder, Ignacio Torán, tras comparecer el viernes ante el juez, quien el lunes decidirá en una vista si sigue en libertad o si los nuevos indicios motivan su reingreso en prisión, de donde salió en 2025 por un error procesal.

El análisis del móvil de Ignacio Torán, a quien los investigadores sitúan en la cúspide de la trama, evidenciaría "sus conexiones con los grandes narcotraficantes" que se "refugian" en Dubái.

Los informes policiales incorporados recientemente a la causa mencionan a Alejandro S.V., El Tigre, gran conocido de la Policía, y a Perikles D.D., "responsables de coordinar los envíos de cocaína procedentes de los puertos de Sudamérica desde sus mansiones de lujo en el complejo residencial de Palm Jumeirah". Un investigado se refirió a ellos en una conversación como "los amigos de Torán".

En este complejo, según las pesquisas policiales, Torán tenía una mansión valorada en 10 millones de euros.

Las conversaciones de los investigados, plagadas del término "bro" con el que se referían entre ellos, revelan recelos entre esos presuntos narcotraficantes: Perikles D.D., de nacionalidad inglesa, sospechaba que El Tigre estuviese tras el soplo que desató la incautación de 13 toneladas de cocaína, algo de lo que también desconfiaba el inspector investigado.

"No sé, tengo dudas", "¿Por qué iba a querer tirar tanto dinero?", receló Ignacio Torán, que, según los investigadores, refirió que "el resto de narcotraficantes" residentes en Dubái iban a someter a El Tigre al polígrafo. Finalmente, el inspector descubrió que "el chivatazo" vino de Ecuador.

No es el único supuesto narco que aparece en los mensajes. También se refieren al irlandés Sean M. con motivo de su detención en abril de 2024. Y Torán llega a decir que el jefe del irlandés, identificado como Kim, en referencia a Daniel K., según la Policía, es amigo suyo y es "leal".

La presunta captación de un policía -el ex inspector jefe de Delitos Económicos de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Madrid Óscar Sánchez- dio "prestigio" a la presunta red "en el mundo del narcotráfico" por la información que supuestamente obtenía de él y que le permitiría esquivar el radar policial.

Al menos de ello presumía Ignacio Torán, que se refería a Sánchez como "amigo", en alguna conversación analizada: "Además de los de Dubái. Yo tengo el poder. Y más con el chivatazo".

Las conversaciones muestran las gestiones realizadas por Óscar Sánchez para tratar de averiguar cómo se había logrado incautar las 13 toneladas "sin hablar con aduanas ni con nadie" y su descontento por no aparecer la operación en los sistemas policiales de búsqueda.

Los investigadores atribuyen a la trama la introducción en España de más de 14 toneladas de cocaína, ocultas en contenedores de fruta procedentes de Sudamérica, entre 2020 y 2024: en 2021 se incautaron en el Puerto de Algeciras 1.605 kilos en piñas, y en 2024, 13 toneladas procedentes de Ecuador.

Sin embargo, el análisis de las minuciosas anotaciones halladas en el móvil del inspector investigado ha llevado a la Policía a pensar que la trama habría colado "al menos" otros 37 contenedores con 58.499 kilos de cocaína de un valor de más de dos mil millones de euros, desde que éste colaboraba presuntamente con ellos.

Los investigadores tratan de escudriñar diferentes "estructuras de blanqueo" identificadas, como 'holdings' e inversiones en España o sociedades en Panamá o Dubái, y mencionan el uso de plataformas de banca anidada y criptodivisas en Santo Tomé y Príncipe para transferir fondos a las sociedades panameñas.

Describen inversiones de Ignacio Torán en oro, relojes o bolsos de lujo, inmuebles en Madrid e Ibiza, compra de futbolistas, sociedades dedicadas a explotación inmobiliaria, autorizaciones VTC y loterías.

En España, la Policía cuantifica en más de doce millones de euros los inmuebles atribuidos a Torán, ninguno a su nombre.

En Panamá, los investigadores creen que Torán creó una "estructura societaria y bancaria" para ocultar el origen de los fondos, en la que implican a Francisco de Borbón a través de una sociedad y como supuesto titular de las cuentas donde se recibía el dinero.

La presunta estructura de blanqueo en Emiratos Árabes Unidos habría permitido a Torán adquirir propiedades millonarias presuntamente mediante testaferros.

Además, la Policía ha descubierto que Torán y otro investigado "detentaban cantidades millonarias" gestionadas a través de servicios de banca anidada en Santo Tomé y Príncipe con plataformas a las que ha vinculado a Francisco de Borbón, que ha negado cualquier participación en actividades ilícitas.

Una de ellas es ET Bank, que se dedicaría a la gestión de divisas y criptoactivos y a la "emisión de tarjetas bancarias para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotráfico".EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Así reflexionan los candidatos: recibir calor familiar en el pueblo, deporte y descanso

Infobae

Condenado 6 meses de cárcel por insultar y agredir en la calle a una mujer por usar hiyab

Infobae

TS ratifica la pena a un hombre que mató a su mujer y critica que pida menos condena por lentitud del caso ya que huyó

TS ratifica la pena a

Monterrey lidera el torneo Clausura femenino en México

Infobae

Casi un centenar de carreteras cerradas por el temporal: 85 por inundación y 14 por nieve

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El informe ‘fantasma’ que ha

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

ECONOMÍA

Ir a trabajar con 38

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey