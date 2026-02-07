El Sevilla FC aplaude el aplazamiento al ser "primordial la seguridad de los aficionados"

Sevilla, 7 feb (EFE).- El Sevilla FC aplaudió el aplazamiento de su partido contra el Girona, que debía disputarse este sábado a las 18.30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán y ha sido aplazado al domingo a las 16.15 por el 'aviso naranja' por lluvias y fuertes vientos que afecta a Andalucía, al considerar "primordial" garantizar "la seguridad de los aficionados".

El club hispalense afirmó en un comunicado que "comparte plenamente la medida adoptada por las autoridades", al argumentar que "lo primordial es preservar la protección de sus aficionados".

En este sentido, precisó que "muchos de ellos, para acudir al encuentro, tenían que efectuar desplazamientos que, dadas las circunstancias climatológicas y fluviales de nuestra provincia y nuestra comunidad, no se podía realizar en unas condiciones mínimas de seguridad", subrayó en su nota.

"Desde el primer momento y atendiendo a las circunstancias climatológicas, el Sevilla FC se ha puesto a disposición de las autoridades competentes para colaborar en lo que estimaran necesario y entendiendo que el encuentro debía suspenderse por la seguridad de sus aficionados", recalcó el club del barrio de Nervión.

También trasladó en su escrito "toda su solidaridad y ánimo con todas las personas que están sufriendo de una u otra manera los inconvenientes de los sucesivos temporales que soporta" en los últimos días la comunidad andaluza, en la que la Aemet ha activado avisos en todas las provincias, con nivel naranja en Sevilla, Cádiz, Huelva, Almería y Granada.

El Sevilla informó, por otro lado, de que todas las entradas adquiridas a través de su web oficial y en las taquillas del Ramón Sánchez-Pizjuán serán válidas para acceder este domingo al estadio "sin necesidad de cambiarlas o modificarlas".

Además, añadió, todo abonado que "haya cedido su localidad y ésta se haya vendido con anterioridad, pero finalmente el socio pueda venir al partido, podrá acudir desde las 10 horas de la mañana a las taquillas del estadio y se le reubicará en otra zona del estadio donde haya disponibilidad".

En este caso accederá al campo con una entrada, ya que su abono no estará operativo, y ello implicará que no acumulará en su carné el importe adquirido por la venta de su asiento. Si lo ha cedido y no ha sido comprado, podrá recuperarlo hasta la hora del partido desde el portal del socio o en las taquillas del estadio.

El Sevilla también comunicó que toda persona que haya comprado entradas para este partido "podrá solicitar la devolución de las mismas, debido al cambio de fecha, al correo taquillas@sevillafc.com" y, en este supuesto, las devoluciones se harán a partir del lunes, una vez jugado el encuentro y comprobado que no se ha accedido con ellas al estadio. EFE