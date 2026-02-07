Espana agencias

El río Guadiana alcanza 500 metros de anchura a su paso por Alarcos (Ciudad Real)

Ciudad Real, 7 feb (EFE).- El río Guadiana presenta este sábado una imagen poco frecuente a su paso por el Parque Arqueológico de Alarcos (Ciudad Real), donde vuelve a ocupar por completo su llanura de inundación y alcanza en algunos puntos hasta 500 metros de anchura, tras el desembalse iniciado en el pantano de El Vicario.

El tramo que bordea el enclave arqueológico corresponde al tramo del Guadiana medio, es una zona en la que el río discurre con una notable capacidad de expansión lateral antes de quedar regulado por los sistemas de embalses situados aguas abajo.

En este sector, la llanura de inundación -o vega- del río presenta una anchura media de entre 400 y 600 metros, aunque con importantes variaciones.

Al pie del Cerro de Alarcos, donde el cauce se encuentra más encajonado, la llanura se reduce a entre 200 y 300 metros, mientras que al alejarse del cerro, tanto hacia el norte como hacia el sur, se abre de forma progresiva y supera en algunos puntos los 700 u 800 metros.

La recuperación de esta estampa fluvial se ha producido como consecuencia del desembalse de El Vicario, que almacena en la actualidad 29,50 hectómetros cúbicos, el 89,8 por ciento de su capacidad máxima, tras recibir importantes aportaciones del río Bañuelos.

Este afluente llegó a registrar el pasado día 6 un caudal de 70,48 metros cúbicos por segundo, con un nivel de 2,62 metros, aunque este sábado a las 9:00 horas el caudal había descendido hasta los 34,53 metros cúbicos por segundo y el nivel hasta 1,83 metros.

Estas aportaciones han permitido que El Vicario esté desembalsando agua con un caudal aproximado de 59 metros cúbicos por segundo. EFE

