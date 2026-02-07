El Rayo devolverá el importe de las entradas del partido frente al Real Oviedo

Madrid, 7 feb (EFE).- El Rayo Vallecano ha comunicado que, tras la suspensión del partido previsto para este sábado frente al Real Oviedo, las entradas adquiridas serán válidas para la nueva fecha en la que se dispute el encuentro o se devolverá el importe pagado al interesado si no puede o no quiere acudir al encuentro.

Para aquellas personas que deseen solicitar la devolución del importe de las localidades podrán hacerlo de forma presencial o vía transferencia bancaria, informa el club en su web oficial.

La nueva fecha del partido, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports, se comunicará en los próximos días. EFE