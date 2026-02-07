Espana agencias

El PP acusa a la izquierda de tapar "la ponzoña" del Gobierno con el caso de Móstoles

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 7 feb (EFE).- El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acusado a "la izquierda política y mediática" de tratar de "tapar toda la ponzoña y la basura" del Gobierno, con la denuncia de la exedil del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde de Móstoles, Manuel Baustista, por presunto acoso sexual y laboral.

"No hay absolutamente nada que intente la izquierda política y mediática que sea capaz de tapar sus puteros, sus corruptelas, sus líos de Begoña Gómez, del hermano, los negocios de Zapatero, las entregas a Bildu, a Esquerra Republicana, la entrega de la igualdad y la libertad de españoles...", ha relatado Serrano este sábado en unas jornadas de Nuevas Generaciones del PP de Madrid.

"Nada va a tapar toda la ponzoña y la basura en la que está convirtiendo este Gobierno a la sociedad española", ha afirmado.

En su intervención en el acto, al que también ha asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado, Serrano se ha referido en una alusión velada a la denuncia de la exedil del Ayuntamiento de Móstoles contra el alcalde, publicada por el diario 'El País'.

Según esta información, la exedil denunció internamente en el PP que el alcalde la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas" y, cuando la exconcejala se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral" que siguió hasta que dejó su acta, en octubre de 2024.

Tras la información, que también señalaba que el PP de Madrid habría encubierto la denuncia, han salido a la luz los correos y las grabaciones de las reuniones que la exedil mantuvo con los dirigentes de la formación en Madrid, Alfonso Serrano y Ana Millán, personas de la máxima confianza de Díaz Ayuso, que no ampararon a la denunciante.

Serrano, que no ha hecho una mención expresa a la polémica, ha opinado que "la izquierda política y mediática" no cesa de intentar "el castigo, el señalamiento, la etiqueta, el linchamiento digital o la muerte civil", si alguien "se sale del guión" que ellos han establecido.

"No van a dejar de intentarlo", ha vaticinado el número dos de Díaz Ayuso en el PP de Madrid, que también ha mencionado que se les acusa de "reaccionarios" por defender, entre otros asuntos, "la presunción de inocencia".

Desde el PP de Madrid, que niegan que se haya producido ningún tipo de abuso y que se encubriera el caso, han amenazado con acciones legales contra la exedil, mientras el regidor también niega las acusaciones y las atribuye a un "chantaje político" por parte de la exconcejala.

También la exedil ha avanzado que denunciará la próxima semana al alcalde por el presunto acoso sexual y laboral y, posteriormente, a altos cargos del PP de Madrid por la filtración en varios medios de los correos que envió a Díaz Ayuso, para exponerle la situación y pedirle en repetidas ocasiones una reunión, según avanzó el abogado de la denunciante. EFE

