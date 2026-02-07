Espana agencias

El portugués Diego Duarte revalida en Soria el título de campeón de Cocinando con trufa

Soria, 7 feb (EFE).- El chef portugués Diego Duarte ha revalidado en Soria su título de campeón en el concurso Cocinando con trufa, con su plato ‘De la cosecha a la mesa. Trufa, requesón, balsámico’, que ha convencido al jurado por su “equilibrio y respeto” al producto .

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha participado en la clausura y entrega de premios del VI Concurso Internacional Cocinando con Trufa, organizado por la Junta de Castilla y León y que se ha celebrado este sábado en la capital soriana.

El chef ganador, Diego Duarte Tonet, procedente de Portugal y apadrinado por el restaurante La Galiana, ha recibido un premio de 3.000 euros; además, realizará una presentación del plato para los alumnos del Instituto Culinario de América en Nueva York.

El jurado ha otorgado el segundo premio a Lih Guah, de Singapur, apadrinado por el restaurante La Gastro Tasquita y dotado con 2.000 euros.

El tercer premio, con 1.000 euros, ha recaído en Pelayo Arroyo Pérez, de España, apadrinado por el restaurante La Chistera, mientras que el premio del Jurado Popular ha recaído en Avinnash Vishaal Shyamsunder, de India, apadrinado por Noctis Hotel Restaurante.

Tras la fase Ibérica celebrada en 2025, este año el concurso ha tenido un carácter internacional, con participantes de ocho países: India, Tailandia, EE. UU., Austria, Brasil, Singapur, España y Portugal, contando con chefs de primer nivel, que han pasado por restaurantes estrellas Michelin en diferentes países.

A lo largo del día, se han desarrollado diferentes actividades de promoción, dirigidas a los profesionales del sector y al público presente en el palacio de la Audiencia, entre ellas, un Mercado de la Trufa Negra de Soria, con truficultores de la zona. EFE

