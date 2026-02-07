Espana agencias

El nuevo rey se corona en Santa Clara

Andrea Montolivo

Santa Clara (EE.UU), 7 feb (EFE).- Tras salir lejos de los focos, los Seattle Seahawks y los New England Patriots culminarán este domingo una temporada de ensueño en el Super Bowl de Santa Clara, en un choque entre potencias de la NFL que mide a la mejor defensa contra la segunda mejor ofensiva y que coronará al nuevo rey del futbol americano.

Por primera vez en cuatro años Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs no forman parte de la gran final de la NFL, pero Seahawks y Patriots se ganaron el derecho a jugarse el trofeo Vince Lombardi en Santa Clara con unas defensas feroces y dos 'quarterback', Sam Darnold y Drake Maye, decididos a hacerse un hueco en el Olimpo del fútbol americano.

Pocos en New England imaginaban que su equipo pudiera volver tan rápido al escenario de un Super Bowl, después del hueco dejado en la franquicia por las salidas de Tom Brady en 2020 y de Bill Belichick en 2024.

El año pasado, los Patriots tan solo ganaron cuatro partidos de los 17 disputados y terminaron colistas en su división. Ahora, llegan al Super Bowl tras ganar 16 de sus anteriores 17 encuentros.

Por eso, el técnico Mike Vrabel, triple campeón de la NFL como jugador de los Patriots, fue elegido como mejor preparador de la temporada.

En su plantilla destaca la presencia del pateador Andy Borregales, el primer venezolano en pisar el escenario de un Super Bowl.

"Orgullo, muy orgullosa de él, del equipo, de todo lo que han logrado este año. Aquí estamos, con los nervios bien fuertes, pero ahí vamos. Acabamos de llegar y esperamos que todo salga bien", aseguró a EFE Vivian Martínez, madre de Andy.

"Es un orgullo que pueda representar al país, allá en Venezuela estamos todos vueltos locos. Primera vez que hay un venezolano en la NFL, y más jugando en un Super Bowl, todo muy nuevo", prosiguió.

En el Levi's Stadium de Santa Clara, Borregales contará con el apoyo de sus padres, de su hermano, de su esposa y muchos amigos, pero también tendrá claro el cariño desde la distancia de todo su país.

"Por supuesto, toda la familia verá el partido por televisión, con seguridad. Me imagino que todo Venezuela por primera vez va a ver un juego de fútbol americano", dijo Vivian.

Al frente de los Patriots estará el 'QB' Drake Maye, otras de las caras visibles del equipo de Mike Vrabel, decidido a sorprender.

Maye, de 23 años, buscará llevar a los Patriots a ganar el séptimo Super Bowl de su historia.

Los Patriots se verán las caras con los Seattle Seahawks de Mike Macdonald, técnico de segundo año que logró convertir a su equipo en una máquina de ganar partidos.

Los Seahawks llegan al Super Bowl como claros favoritos, tras ganar trece de sus últimos catorce partidos, nueve de ellos de forma consecutiva.

La historia está a su favor. Ocho veces de nueve, la mejor defensa terminó levantando al cielo el trofeo Vince Lombardi cuando se midió en la final con una de las dos mejores ofensivas.

El 'QB' Sam Darnold también llega al Super Bowl con ganas de reivindicarse, tras cambiar hasta cinco equipos y ser alejado por los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings. EFE

