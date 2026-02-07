Espana agencias

El Guadalquivir comienza a bajar su umbral en Córdoba a la espera de la nueva borrasca

Córdoba, 7 feb (EFE).- El Guadalquivir ha comenzado la madrugada de este sábado a bajar su umbral, que a las 9.30 horas estaba en 5,35 metros de lámina de agua, aún muy por encima de los 2,5 metros en los que se sitúa el nivel rojo.

Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consultados por EFE, el río a su paso por la capital cordobesa llegó a las 21.00 horas del viernes al umbral máximo en este episodio de borrascas, que fue los 5,90 metros.

El nivel rojo, que implica una situación hidrológica "muy peligrosa", según la CHG, se alcanzó el miércoles a las 19.40 horas y desde entonces no ha parado de subir a su paso por la capital hasta alrededor de la medianoche que es cuando ha empezado a bajar.

También se mantiene en nivel rojo el Guadalquivir en Almodóvar del Río donde ha llegado a los 10,28 metros o la azud de Alcolea donde va a 109,44 metros sobre el nivel medio del mar.

También se encuentra en nivel rojo el Guadalquivir a su paso por las localidades cordobesas de El Carpio, donde discurre a 1.433,51 metros cúbicos por segundo, en Villafranca a 1.417,85 y en Fuente Palmera a 2.697,28.

En Córdoba capital permanecen desalojadas las mismas zonas inundables que se evacuaron en la tarde noche del pasado jueves además de alrededor de un centenar de personas más que tuvieron que abandonar sus hogares en las zonas del Montón de la Tierra y Villarrubia.

El Puente Romano continúa cortado desde las 15.00 horas del viernes al tránsito peatonal y el alto nivel del río ha provocado que cientos de cordobeses se acercaran en la tarde noche del viernes, aprovechando una tregua en la lluvia, para ver un aspecto del Guadalquivir poco usual en la capital. EFE

EFE

